Oto nowe materiały z Wiedźmina 2 od Netfliksa! Zapowiedziano trzeci sezon

Netflix opublikował trzy świeże filmiki z drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Oprócz tego potwierdzono oficjalnie, że trzecia część serii powstanie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami platforma zaprezentowała nowe materiały prezentujące drugi sezon serialu Wiedźmin. Są to zwiastun i dwie sceny z produkcji. Możecie je zobaczyć poniżej.

Zwiastun skupia się na przypomnieniu wydarzeń z pierwszego sezonu i przypomina datę debiutu nadchodzącej części. Natomiast dwa kolejne filmiki to już prezentacja scen z The Witcher 2. Widzimy rozmowę Geralta ze szlachcicem Nivellenem oraz przygotowania wiedźmina do walki z potworem.

Ponadto Netflix poinformował, że trzecia część cyklu o Białym Wilku oficjalnie powstanie. Na razie jednak twórcy nie wybiegają zbytnio w przyszłość, skupiając się na finalizowaniu prac nad drugim sezonem.

Wiedźmin 2 wyląduje na Netfliksie tuż przed świętami, a konkretnie 17 grudnia. Pierwsza część serialu miała premierę pod koniec 2019 i spodobała się widzom, choć recenzenci byli sceptyczni.