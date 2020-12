Wiedźmin 2 od Netflix – wstrzymano prace, Geralt kontuzjowany

Wiedźmini nie mają lekko – wymachując mieczem i kręcąc piruety wokół potworów, są narażeni na częste kontuzje. Spotkało to właśnie Geralta, a właściwie odtwórcę głównej roli w Wiedźminie od Netfliksa Henry’ego Cavilla.

Zgodnie z tym, co piszą zagraniczne media, do urazu doszło, gdy kręcono sceny walki w brytyjskim Arborfield Studios. Podczas karkołomnych akrobacji aktor doznał urazu nogi.

Szczegóły dotyczące kontuzji nie są znane; nie wiadomo, czy Henry Cavill uderzył się w coś, czy po prostu naciągnął sobie mięsień. Wypadek nie był poważny na tyle, by konieczne było wezwanie karetki, ale faktem jest, że odtwórca roli Geralta nie jest w stanie sprawnie się poruszać – nie mówiąc o bardziej skomplikowanych akcjach czy noszeniu zbroi. W związku z tym zawieszono prace nad serialem.

To nie pierwsza sytuacja, gdy zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina zostają przerwane. W ostatnich miesiącach pandemia mocno dawała się ekipie Netfliksa we znaki – najpierw prace wstrzymano w marcu, gdy w Wielkiej Brytanii rosła liczba zakażeń i zachorował aktor Kristofer Hivju (serialowy Nivellen). Zespół wrócił na plan po kilku miesiącach, by w listopadzie powtórnie udać się na kilkunastodniową przerwę po tym, gdy cztery osoby związane z produkcją otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19.

Pierwsza część Wiedźmina ukazała się w grudniu 2019 i spodobała się przede wszystkim widzom; recenzenci byli bardziej sceptyczni. Kolejny sezon opowieści o Białym Wilku ma zadebiutować w 2021. W związku z licznymi przerwami nie wiadomo, czy zdjęcia zostaną ukończone w planowanym terminie.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.