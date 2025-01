PlayStation rezygnuje z dwóch portów na PC. Tych hitów gracze na „blaszakach” nie dostaną

Od skasowania kilku naprawdę nieźle zapowiadających się tytułów do wielkich czystek w segmencie gier-usług – ostatnio PlayStation wydaje się, jakby przechodziło restrukturyzację i zmianę strategii. Cokolwiek by nie było, to nie tylko złe (po części) wieści dla posiadaczy sprzętu tego producenta. To także nieszczególnie oczekiwane informacje dla graczy na PC, spragnionych kolejnych portów.

PlayStation rezygnuje z dwóch gier na PC

Jeden z adminów forum IconEra, powołując się na swoje własne – podobno zaufane – źródła, twierdzi, że dwie gry first-party od PlayStation nigdy nie pojawią się na PC. Jego zdaniem chodzi remake Demon’s Souls od Bluepoint Games oraz konwersję Gran Turismo 7.

Zacznijmy od tego pierwszego, czyli niezwykle ciepło przyjętego remake’u kultowej (choć jednej z tych bardziej zapomnianych) gier od From Software. Bluepoint pokazało, że „umie w remake’i”, wydając na świat znacznie udoskonaloną, ale przy tym niezwykle wierną oryginałowi wersję tego arcytrudnego RPG-a. Port był niegdyś pewniakiem na PC, bo pojawił się w wielkim przecieku z bazy danych NVIDIA.

Zresztą, w tym samym przecieku uważni gracze mogli również dostrzec informacje o Gran Turismo 7 również w wersji na „blaszaki”. Jeśli jednak wierzyć najnowszym sugestiom, żadna z tych gier nigdy nie podbije nowej platformy. GT7 i Demon’s Souls nie trafią na PC, choć konwersja tej pierwszej była już rzekomo rozwijana. Nie wiemy, czy w którymś momencie deweloperzy pracowali nad przeportowaniem DS.

To z kolei sugeruje, że nie wszystkie gry PlayStation trafią w końcu na PC. Nie spodziewałbym się przecież konwersji niezwykle cenionego Astro Bota (wydanie z okazji 30-lecia marki, pełne wsparcie DualSense i historia z PlayStation), jednej z najlepszych gier ubiegłego roku. Dopiero co dostaliśmy jednak PeCetowe wydanie Spider-Man 2. Co ciekawe, nawet ono przed debiutem zwiastowało dziwną sytuację i potencjalną zmianę kierunku PlayStation.

Źródło: TwistedVoxel