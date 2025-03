Lubisz soulslike? W tego zagrasz całkowicie za darmo

Fani wymagających gier akcji w stylu soulslike mają kolejny powód do radości. W internetowym sklepie Steam pojawiła się nowa darmowa gra. Tym razem jest to idealna okazja, by przetestować unikalną mechanikę walki i eksploracji w produkcji stworzonej przez studentów, która może przypaść do gustu właśnie miłośnikom tego specyficznego gatunku. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Gra za darmo na Steam. Sprawdź soulslike Etherburn

W Etherburn wcielamy się w odrodzonego bohatera, legendarnego rycerza, którego imienia nie pamięta nikt. Naszym celem jest wydostanie się z rozległego lochu, a każda ścieżka prowadzi do innego zakończenia. Jednak nie będzie to proste – czekają na nas pojedynki, wymagający przeciwnicy i rozbudowane obszary do odkrycia.

Kluczowym elementem gry jest unikalny system odradzania. Loch, w którym toczy się akcja, wypełniony jest tajemniczą energią Ether, która nie tylko przywraca do życia bohatera, ale także jego wrogów. Każda walka ma tutaj znaczenie, zaś śmierć oznacza konieczność zmierzenia się z przeciwnikami na nowo. W trakcie podróży znajdziemy różne bronie, które pozwolą nam dostosować styl walki do własnych preferencji. Oprócz standardowych ataków, bohater może wykonywać dość brutalne egzekucje.

