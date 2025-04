Gra za darmo. Tajemnicza przygoda z runami debiutuje na Steam

To już czwarta gra za darmo, którą Wam dzisiaj polecamy. Wcześniej wyróżniliśmy choćby fajnego FPS-a w cyberpunkowym klimacie, a teraz pora zwolnić tempo, porzucić karabin i wziąć się za rysowanie magicznych run. Kolejną darmową premierą na Steam jest bowiem przygodówka, w której nie widać drogi wyjścia, jedyną wskazówką są niezrozumiałe kamienie runiczne, a jedyną pomocą – zając z tendencją do przemocy słownej.

Nowa gra za darmo. Magia czeka na Steam

Yet Another One przenosi nas do zapomnianej krainy, z której musimy się wydostać. To zręcznościowa gra przygodowa z jedną mechaniką, jaką jest rysowaniem run. Każdy nasz problem czy przeszkodę możemy tutaj załatwić jedynie rysując runy, czy to na ziemi, czy w powietrzu. Dzięki nim dostaniemy się w niedostępne normalnie miejsca. Oświetlimy również sobie drogę, będziemy się teleportować, a nawet bronić i atakować strzelając błyskawicami.

Yet Another One – pobierz grę za darmo na Steam

Z czasem będziemy znajdować kolejne runy, które pozwolą nam ukończyć przygodę. Trzeba poznać zastosowanie każdego ze znaków, a czasem połączyć jeden z drugim, by osiągnąć jeszcze inny efekt.

Jedynym przewodnikiem i iskierką nadziei na opuszczenie tego miejsca jest dziwny zając, który ma cięty język i stosuje wobec nas tzw. „przemoc słowną”. No cóż, może jednak warto go czasem posłuchać?

