Wielka premiera darmowej gry. Steel Hunters zadebiutowało i ma zadatki na fenomen

Steel Hunters to nowa, wielka premiera na Steam. Gra za darmo jest już dostępna do pobierania i choć to nadal wczesny dostęp, może okazać się hitem.

Spójrzmy na to tak: nowa gra twórców legendarnego już w zasadzie World of Tanks (i innych tego typu „wojennych gier o pojazdach”) w zasadzie bierze wszystko to, w czym deweloperzy się wyspecjalizowali, ale łączy to z… mechami. Wielkimi, stalowymi potworami, gotowymi do rzucania się sobie do gardeł.

Zobacz też: Dreams of Aether do zdobycia za darmo na Steam. Na przypisanie macie kilka godzin

Wielka premiera Steel Hunters

Pomysł jest więc godny podziwu, szczególnie że to gra za darmo – tytuł całkowicie dystrybuowany w formule free-to-play. Także w praktyce nie zaszkodzi zagrać, bo w sumie nic nie stracimy. W zamian możemy tylko zyskać, bo Wargaming chce ponownie uraczyć nas taktycznymi bitwami, ale tym razem z mechami w roli głównej. I ponownie nie ma mowy o zwyczajnej nawalance, bo równie mocno ma liczyć się tu myślenie i strategia.

Premiera Steel Hunters we wczesnym dostępie nastąpiła już dzisiaj. Tytuł trafił na platformę Steam i już każdy może go pobierać bez opłat. Jak to zrobić? To proste – wystarczy udać się na kartę gry i po prostu przypisać ją do konta. Dodatkowo warto zaznaczyć, że to tytuł idealny do grania ze znajomymi. W końcu rozgrywka przypomina nieco Hunt: Showdown, ale ze stalowymi potworami.

Idea gry opiera się na dobieraniu się w drużyny po 2 osoby, w których wybierzemy się na spore mapy, aby zapolować na wałęsające się tam cele sterowane przez AI. W trakcie polowania sami możemy jednak stać się ofiarami i wplątać się w bitwy z innymi graczami i drużynami. Jest to więc multiplayerowa gra PvPvE.

Ambicje są wielkie, a przeprowadzone jakiś czas temu testy pokazały, że jest w tym sporo ambicji. Wargaming zresztą nie miało jeszcze niewypału, a przynajmniej nie jakiegoś szczególnie dużego. Możemy więc spodziewać się, że sporo osób rzuci się na tytuł już niebawem. W końcu godzina jeszcze wczesna, także nie ma nawet opinii graczy, którzy pomogliby stwierdzić, czy warto było tyle czekać. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy pierwsze osoby ocenią już produkcję.

Źródło: Steam