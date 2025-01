Nowy God of War i kolejna gra twórców Days Gone oficjalnie anulowane

To cios, którego wiele osób sobie nawet nie wyobrażało. Wygląda na to, że kolejna część stanowiąca najwyraźniej spin-off serii God of War jednak nie ujrzy światła dziennego. Sony zdecydowało się również skasować najnowszy projekt Bend Studio, twórców uwielbianego Days Gone. Obydwa tytuły miały być grami-usługami. PlayStation zapewnia przy tym, że nie rozwiązało zespołów deweloperskich i nadal zamierza wydawać gry single i multiplayer.

God of War i nowa gra Bend Studio do kosza

Na łamach Bloomberga pojawił się niepokojący raport Jasona Schreiera, który donosi, iż Sony skasowało kolejne swoje dwa projekty. Firma w ostatnim czasie nie ma lekko, niemal regularnie kasując gry, a nawet rozwiązując studia. Wcześniej skasowano tworzone przez wiele lat multiplayerowe The Last of Us, a późniejsza porażka Concord dała włodarzom korporacji jasno do zrozumienia, że nie tędy droga.

Jak dowiedział się Bloomberg, PlayStation anulowało dwie kolejne gry-usługi, od spółek zależnych Bend i Bluepoint. Fani od dawna zastanawiali się, nad czym Bluepoint pracował przez ostatnie kilka lat. Mogę zdradzić, że było to God of War jako gra-usługa. – informuje dziennikarz

BREAKING: PlayStation has canceled two more live-service games, from subsidiaries Bend and Bluepoint, Bloomberg has learned.Fans have long wondered what Bluepoint has been working on for the last couple of years. I can report it was a live-service God of War game. www.bloomberg.com/news/article… — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-01-16T23:09:48.705Z

Co ciekawe, kolejny God of War nie powstawałby w Santa Monica Studio, u twórców poprzednich części, tylko w Bluepoint Games. To jedno z najbardziej cenionych studiów Sony, które do tej pory odpowiadało za fantastyczne remastery i remake’i, jak choćby Demon’s Souls. Fani od lat zastanawiali się, nad czym deweloperzy pracują teraz, bo ich kolejną grą miała być całkowicie niezależna produkcja, a nie żadne odnowienie. Wygląda więc na to, że szykowali grę-usługę w uniwersum Kratosa, która finalnie trafiła do kosza. Nowe, pełnoprawne God of War i tak może powstawać w Santa Monica, które ma obecnie co najmniej dwa projekty w developmencie.

Tym samym Sony skasowało grę-usługę od Bend Studio, twórców Days Gone. Niezapowiedziana produkcja wyciekł jakiś czas temu do sieci. Wygląda na to, że miała to być jakiegoś rodzaju pozycja dla fanów militariów. Nie wiemy niestety, czy chodzi na pewno o ten projekt.

Sony jednocześnie zapewnia, że obydwie firmy nadal będą działały, choć nie wiemy, czy nie dojdzie do zwolnień. “Rzecznik PlayStation powiedział Bloombergowi, że firma współpracuje z Bend i Bluepoint w celu określenia ich kolejnych projektów” – dodaje Schreier.

