Obecna generacja okrzyknięta najgorszą w historii PlayStation

Szczerze? Mówcie, co chcecie, ale dla Sony era PS5 to największy falstart w historii i zmarnowany potencjał na osiągnięcie czegoś wielkiego. Korporacja najwyraźniej zachwyciła się ilością sprzedawanych egzemplarzy konsol i akcesoriów, kompletnie zapominając o grach. Jak sięgam pamięcią, tak słabo w obozie PlayStation nie było nigdy. Chociaż teraz może moja opinia nie jest szczególnie bezstronna, skoro nadal wszyscy przeżywają skasowanie kolejnych dwóch gier-usług.

Co by nie mówić, łącznie skasowano ich już co najmniej 8 (o których wiemy). Nic dziwnego, że gracz czują się oszukani. Firma rozwija przez długie lata (i to za potężne pieniądze) projekty, których premiery nigdy nie doczekamy. Cenione i utalentowane zespoły tylko na tym cierpią, bo ich cała praca wkładana jest w coś od początku skazanego na porażkę. Poza tym, ile było tak naprawdę wyjątkowych tytułów first-party na PS5? No jasne, był Spider-Man 2, Astro Bot… No i to tyle chyba. No dobra, można jeszcze dorzucić Ratchet & Clank: Rift Apart czy Demon’s Souls, ale to nadal nie to samo, co kiedyś.

I ciężko spodziewać się tego, co było dawniej, bo przecież cykl produkcyjny znacznie się wydłuża, a development pochłania tony kasy. Mimo wszystko gracze i tak zdecydowali. Jeden z internautów przeprowadził na forum NeoGAF krótką ankietę. Prosił, aby forumowicze wskazali, która generacja konsol PlayStation okazała się najgorsza. 68,6% osób wskazało właśnie PS5. Na drugim miejscu jest PS3 (co, proszę?!) z 26,1% głosami. Podium porażki zamyka PS4 z 2,6% głosów. Gracze wyraźnie nie oceniali samego sprzętu, a to, z jakim wsparciem mamy do czynienia. A wiele wskazuje na to, że nie zostało wiele dla PlayStation 5 i trzeba czekać na PS6.

Źródło: tech4gamers