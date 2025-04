Epicka strzelanka za grosze! Scarlet Nexus w niesamowitej promocji

Jeśli lubisz szybkie, efektowne walki w stylu hack’n’slash, ciekawie skonstruowany świat oraz fabułę rodem z anime, Scarlet Nexus to tytuł, który warto sprawdzić. Zwłaszcza że jest teraz do kupienia w genialnej promocji.

Scarlet Nexus w niesamowitej promocji

Scarlet Nexus to dynamiczna gra akcji RPG stworzona przez Bandai Namco Entertainment, wydana w 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra wyróżnia się unikalnym stylem artystycznym inspirowanym anime, futurystycznym światem oraz niezwykle widowiskowym systemem walki opartym na psychokinetycznych mocach. Tytuł zebrał bardzo dobre opinie, a teraz możecie go kupić w potężnej promocji.

Jak bardzo potężnej? Ano takiej z gatunku „-88%”. To oznacza, że za grę zapłacicie zaledwie 23,65 zł, zamiast prawie 200. Ponad 170 ziko w kieszeni brzmi jak świetna okazja. Warto skorzystać!

Grę kupicie pod poniższym linkiem:

Przy okazji warto sprawdzić nasz dział Gry za darmo. Tam znajdziecie oferty i okazje, które pozwolą wam zdobyć darmowe produkcje na PC i konsole. Każdego dnia pojawia się ich sporo, dlatego koniecznie sprawdźcie, co udało nam się znaleźć.

Źródło: Instant Gaming