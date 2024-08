Nintendo Switch 2 ma być tak potężny, że dostanie Assassin’s Creed Shadows i poprzednie części

Już wcześniej mówiono, jakoby jednym z tytułów startowych na kolejną generację urządzenia Japończyków miał być Far Cry 7. Teraz pojawiają się informacje, że Ubisoft dość mocno chce się zadomowić na platformie.

Assassin’s Creed Shadows i nie tylko na Nintendo Switch 2

Kolejny sprzęt Nintendo już doczekał się oficjalnej zapowiedzi, ale na konkrety trzeba czekać. Wedle ostatnich plotek, w docku pod telewizor ma być imponujące chłodzenie, które sugeruje, że dostaniemy wysokiej klasy sprzęt o dobrej jakości. Mówiono o wsparciu VRR, 240 Hz, a nawet i podzespołami pod kątem technologii zbliżonymi do PS4 Pro. To byłby spory krok w przód dla firmy, która do tej pory nie słynęła z wydawania szczególnie zaawansowanych rozwiązań.

Wszystkie te przecieki brzmią jeszcze bardziej sensownie, gdy weźmiemy pod uwagę najnowsze informacje. Insider Nash Weedle twierdzi, że Nintendo Switch 2 doczeka się oficjalnego portu Assassin’s Creed Shadows. Przypomnę, że to najnowsza (kontrowersyjna!) odsłona uwielbianego cyklu Ubisoftu. Tym samym gra oferować ma odpowiednio dopracowaną grafikę, otwarty świat i różne “poprawiacze wrażeń” z funkcjami RTX na czele – wszak to pierwsza odsłona cyklu wydawana wyłącznie na obecną generację.

🔥Leak Express: Assassins Creed Shadows está siendo porteado a Switch 2.



La intención es que esté listo para la ventana de lanzamiento de la nueva consola de Nintendo



Los ports de Assassins Creed Mirage, Valhalla, Odyssey y Origins también llegarán, estos dos últimos en un pack pic.twitter.com/YSBbFq1eXl — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) August 12, 2024

Tym samym dziwnie może brzmieć przeciek o konwersji na Switcha 2, ale miałoby to sens, jeżeli hardware faktycznie na to pozwoli. Co więcej, z czasem Ubi ma planować wydanie również konwersji Origins, Odyssey i Valhalla oraz Mirage, czyli wszystkich “nowoczesnych” odsłon serii. Plotki o Shadows potwierdza inny insider, Necro Felipe. Imponujące, ale czy to się może udać?

Ubisoft akurat “lubi się” z Nintendo. Jest to jedna z niewielu zewnętrznych firm, której udało się stworzyć dla nich grę z ich bohaterami w postaci dwóch odsłon Mario + Rabbids. Nie zdziwiłbym się, jeżeli w ten sposób Ubi szykowało jeden z tytułów startowych. Z drugiej strony Nintendo wyda przecież Metroid Prime 4, a mówi się również o nowej Personie.

Źródło: Reddit