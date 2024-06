Na ten pokaz czekaliśmy 7 lat. Metroid Prime 4: Beyond w końcu powróciło z martwych

Nintendo wczoraj rozłożyło graczy na łopatki, zapowiadając nie tylko nową Zeldę i Mario, ale również pokazując konkretny zwiastun z rozgrywką z najnowszego Metroida! Seria wraca, po tylu latach oczekiwań…

Nintendo pokazało Metroid Prime 4: Beyond i zachwyciło graczy

Kultowa seria z NES-a nie została zapomniana tak naprawdę nigdy. W końcu przed laty dostaliśmy bardzo udane Metroid Dread, a Nintendo w 2017 roku zapowiedziało pełnoprawną, czwartą odsłonę Metroid Prime. Jakby tego było mało, korporacja w ubiegłym roku zrobiła shadow dropa remastera pierwszej części, jednoznacznie pokazując, że jeszcze im zależy.

Lekko nie mieli jednak fani, którzy od dawna, ale to bardzo dawna czekali na jakiekolwiek strzępy informacji o nadchodzącej kontynuacji. Plotek i przecieków było od groma, ale co z tego, skoro minęło 7 lat bez żadnych konkretów? No dobra, poza jednym. Nintendo po dwóch latach od pierwszej zapowiedzi przyznało, że produkcja gry została zrestartowana, a projekt przeszedł do “ojców” cyklu z Retro Studios, odbierając jednocześnie szansę na zabłyśnięcie Bandai Namco.

Teraz, w trakcie wczorajszego pokazu Nintendo Direct, to właśnie nowy Metroid okazał się tą ostatnią, finalną zapowiedzią z gatunku “a, i jeszcze coś na koniec”. Szczęki opadają, bo gra nie tylko wygląda fantastycznie, ale najpewniej zadebiutuje jako cross-gen na nową generację urządzeń Japończyków. Mimo wszystko i tak nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji, choć nawet w edycji Switchowej prezentuje się zacnie. Jak na Switcha, rzecz jasna. Premiera? Gdzieś w 2025 roku.

Źródło: YouTube