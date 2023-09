Mnóstwo wieści o Far Cry 7. Kompletnie zmieniona formuła rozgrywki i premiera na Nintendo Switch 2

O Far Cry 7 mówiono już sporo. Znany insider Tom Henderson nawet pokłócił się w jej sprawie z innymi źródłami przecieków. W każdym razie insider już wcześniej opisywał dwie produkcje należące do tego cyklu. Podobno powstaje pełnoprawna „siódemka”, jak i samodzielna gra multiplayer. Teraz dowiedzieliśmy się co nieco o tym pierwszym projekcie.

Far Cry 7 rewolucją i to na Nintendo Switch 2?

Nie wiemy, czy tytuł faktycznie zostanie osadzony na alaskańskiej dziczy (podobno wersja multiplayer ma taka być), ale poznaliśmy założenia fabularne. Wedle źródeł Insider-Gaming gra ma opowiedzieć historię bohatera, który musi uratować swoją rodzinę z rąk tajemniczej organizacji znanej jako „Synowie Prawdy” (Sons of Truth). Tytuł ma oferować nieliniową kampanię, co oznacza, że sami zdecydujemy, w jakiej kolejności ją przejdziemy.

Jednocześnie ma to gwarantować, że niekoniecznie wszyscy członkowie rodziny przeżyją i niektórzy mogą zginąć, co wpłynie na historię. Do tego sami wybierzemy kolejność, wedle której będziemy ruszać im z odsieczą. Co ciekawe, przejście gry na 100% jest równoznaczne z odbiciem każdego członka rodziny i pokonaniem Synów Prawdy.

Na temat rozgrywki dowiedzieliśmy się, że tytuł ma oferować nam 72 godziny lub 24 godziny czasu rzeczywistego na uratowanie rodziny. Czas podobno zatrzymuje się w momencie przebywania w kryjówkach, ale na ten moment jest to główne założenie kampanii. Może się jednak zmienić, ze względu na wczesny etap produkcji. Far Cry 7 ma powstawać jako Project Blackbird w Ubisoft Montreal (Far Cry 6, AC Valhalla, Rainbow Six Siege) na silniku Snowdrop. Deweloperzy odchodzą od Dunia Engine. Premiera? Jesień 2025. Podobno.

Inne wieści w sprawie gry pojawiły się na Twitterze (dzięki niejakiemu „Necro” Felipe). Dziennikarz i redaktor serwisu o Nintendo uważa, że Far Cry 7 będzie tytułem, który od premiery zadebiutuje na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz… Nintendo Switch 2. Tak, mówimy o tym Switchu 2, który ponoć jest potężniejszy od PS5. Znając pozytywne stosunki między Ubisoftem a Nintendo, brzmi to bardzo prawdopodobnie.