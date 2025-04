Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 zachwyca – twórcy dumni

CD Projekt Red podzielił się nowymi materiałami z wersji Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch 2. Produkcja, która zadebiutuje na nowej konsoli już 5 czerwca, prezentuje się zaskakująco dobrze – i to pomimo wcześniejszych wątpliwości co do możliwości sprzętu.

Twórcy dumni z Cyberpunk 2077 na Switch 2

Nowe screeny opublikowane w serwisie X pokazują grę w akcji, a pozytywne reakcje nie kazały na siebie długo czekać. Paweł Sasko, jeden z głównych projektantów gry, przyznał na portalu X, że jest „taki dumny” z tego, jak Cyberpunk 2077 wygląda i działa na konsoli Nintendo. Jeszcze przed oficjalną prezentacją Switcha 2 wielu graczy obawiało się, że konsola nie poradzi sobie z tak wymagającym tytułem. Wczesne porównania z wersjami na PS4 Pro i PS5 Pro pokazują jednak, że CD Projekt Red zdołał dostosować grę w sposób, który robi wrażenie – zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe.

Wspomniany wpis znajdziecie poniżej. Jest zaopatrzony w kilka screenów. Faktycznie, gra na Nintendo Switch 2 prezentuje się zjawiskowo.

Wersja na Switcha 2 zostanie wydana w formie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, w skład której wejdzie zarówno podstawowa gra, jak i dodatek Phantom Liberty. Cena zestawu to 69,99 dolarów/euro, czyli około 270–295 zł. Premiera już w czerwcu – i wszystko wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 może stać się jednym z najmocniejszych tytułów na nową konsolę Nintendo. I to na samym starcie. Cóż, Polak potrafi i chyba nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Prawda?

Źródło: Steam