Nintendo Switch 2 z aktywnym chłodzeniem w dock’u i potężną ładowarką. Idzie nowe

To nie do pomyślenia, że tak długo musimy wyczekiwać jakichkolwiek konkretów w temacie nowej konsoli japońskiego giganta, czyli (najpewniej) Nintendo Switch 2. Jedyny ratunek w plotkach, a tych na szczęście nie brakuje. Ostatnio pojawiły się nowe i dotyczą m.in. mocy ładowarki, a także dodatkowego chłodzenia, w które ma być zaopatrzona konsola. Okazuje się, że sprzęt ten będzie naprawdę mocny — w porównaniu do poprzedniczki.

Nintendo Switch 2 ze znacznie większą mocą?

Mijają dni, tygodnie, miesiące, a my nadal nie wiemy praktycznie nic konkretnego o nowej konsoli Nintendo. Japończycy skrzętnie dochowują tajemnicy, choć wiadomo, że nowy sprzęt powstaje. Roboczo nazywamy go Nintendo Switch 2 i wszystko wskazuje na to, że właśnie kontynuacji genialnego Switcha doczekamy się już wkrótce. Ten ma na karku dobre 7 lat, dlatego najwyższa pora, aby objawił się nam jego następca – i najlepiej, żeby był odpowiednio mocny, bo gaming poszedł w ostatnich latach mocno do przodu.

Ostatnie plotki pozwalają nam sądzić, że w przypadku nowego Switcha na moc nie będziemy narzekać. W sieci pojawiły się forumowe wątki sugerujące, że ładowarka nowej konsoli ma mieć moc aż 60 watów – to znacznie więcej, niż 37W w przypadku oryginalnego Switcha. Mocniejsza bateria i podzespoły będą potrzebować odpowiedniego zastrzyku energii.

To jednak nie wszystko, bo podobno sam deck konsoli ma mieć osobne chłodzenie. O ile w trybie przenośnym pracować będą wiatraki wbudowane w obudowę, to tryb stacjonarny będzie chłodzony osobno. To oznacza, że moc będzie jeszcze większa i plotki o poważnym potraktowaniu technologii przez Nintendo wydają się potwierdzać.

Źródło: Reddit