Star Wars Outlaws to ciekawa gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Teraz jej pecetowa wersja jest do kupienia w nowej, niższej cenie. Czy warto? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości – tytuł jest dostępny naprawdę w atrakcyjnej ofercie.

Kup sobie Star Wars Outlaws – teraz taniej

Od niedawna możecie sprawdzać i testować grę Star Wars Outlaws za darmo. Wszystko dzięki udostępnionej wersji demo, której zadaniem jest przyciągnięcie nowych graczy do tej produkcji umieszczonej w popularnym uniwersum. To dobra decyzja, a w obecnych czasach zdecydowanie za rzadko mamy okazje do takiego przetestowania gier. Jeżeli jednak wersja próbna wam się spodobała, to mamy dobre wieści. Już teraz możecie tę grę kupić w pecetowej wersji w promocji. Jest o wiele taniej!

Jak bardzo? A tak mniej więcej o 61%, czyli ponad połowę mniej, niż wskazuje na to cena sugerowana. Promocję znajdziecie na stronie internetowej sklepu Instant Gaming – odpowiedni link jest umieszczony poniżej:

Rzućcie okiem na trailer gry, bo czemu nie:

Kto z was zamierza ograć ten tytuł? Jeżeli lubicie awanturnicze historie w stylu Hana Solo i gangsterskie wątki w galaktyce, to zdecydowanie warto się zainteresować. Mimo pewnych bolączek to jedna z najfajniejszych gier w uniwersum od lat..

