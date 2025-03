Wszystkie kody do GTA 3 na PC, PlayStation i Xbox. Kody na zdrowie i nie tylko

Na dziś przygotowaliśmy dla was kompletną listę cheatów do trzeciej odsłony serii Grand Theft Auto – i to w poprawionej wersji. Kody do GTA 3 – Definitvie Edition są dostępne na PC, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One/Series X|S. Niezależnie od wybranej platformy możecie cieszyć się zupełnie nowym obliczem rozgrywki.

Spis treści:

Klasyczne GTA 3 – pierwsze w trójwymiarze

GTA 3 to przełomowa odsłona serii, która w 2001 roku szturmem wdarła się na rynek, przenosząc formułę GTA w pełne trójwymiarowe środowisko. Po raz pierwszy mogliśmy eksplorować rozległe, otwarte miasto w pełnym 3D, co w tamtych czasach było ogromnym krokiem naprzód. Liberty City tętniło życiem – przechodnie reagowali na nasze działania, policja ścigała nas za różne występki, a świat gry sprawiał wrażenie autentycznej, funkcjonującej metropolii. Rozgrywka opierała się na ogromnej swobodzie – mogliśmy realizować misje fabularne, angażować się w poboczne aktywności lub po prostu siać chaos na ulicach, korzystając z szerokiego arsenału broni i pojazdów. A chaos w 3D to było coś naprawdę wyjątkowego.

Jednak GTA 3 to nie tylko przełomowa mechanika, ale także genialny klimat. Liberty City było mrocznym, brutalnym miastem inspirowanym Nowym Jorkiem lat 90., pełnym korupcji, gangów i bezprawia. Gęsta, deszczowa atmosfera, neonowe światła i klimatyczna ścieżka dźwiękowa budowały unikalny nastrój rodem z najlepszych filmów gangsterskich. Historia głównego bohatera, milczącego przestępcy Claude’a, wciągała w świat pełen zdrad i mafijnych porachunków. GTA 3 wyznaczyło nowy standard dla gier z otwartym światem i zapoczątkowało erę sandboksowych produkcji, które do dziś czerpią inspirację z tego klasyka.

Wszystkie kody do GTA 3

W tej sekcji znajdziecie wszystkie kody do GTA 3 – Definitive Edition. Podzieliliśmy je na 3 sekcje – na PC, PlayStation oraz Xbox.

Jak wpisywać kody do GTA 3? W wersji Definitive Edition jest tak samo, jak w przypadky oryginału. Musimy wpisać odpowiednią kombinację na klawiaturze lub padzie podczas rozgrywki – nie w menu pauzy. Wymagana jest dokładność, bo każdorazowa pomyłka wymaga od nas ponownego wpisania całej kombinacji.

PC – wszystkie kody do GTA 3

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do gry w wersji Definitive Edition na PC:

MOREPOLICEPLEASE – podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted

– podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted NOPOLICEPLEASE – zmniejszenie poziomu gwiazdek Wanted

– zmniejszenie poziomu gwiazdek Wanted GUNSGUNSGUNS – wszystkie bronie

– wszystkie bronie IFIWEREARICHMAN – zastrzyk gotówki

– zastrzyk gotówki TORTOISE – pancerz

– pancerz GESUNDHEIT – odnowienie zdrowie

– odnowienie zdrowie BOOOOORING – spowolnienie ruchu

– spowolnienie ruchu TIMEFLIESWHENYOU – przyspieszenie ruchu

– przyspieszenie ruchu MADWEATHER – przyspieszenie czasu

– przyspieszenie czasu CORNERSLIKEMAD – zwiększenie umiejętności jazdy

– zwiększenie umiejętności jazdy GIVEUSATANK – czołg Rhino

– czołg Rhino ANICESETOFWHEELS – niewidzialne pojazdy

– niewidzialne pojazdy BANGBANGBANG – zniszczenie wszystkich pojazdów

– zniszczenie wszystkich pojazdów CHITTYCHITTYBB – latające pojazdy

– latające pojazdy NASTYLIMBSCHEAT – efekty przemocy (gore)

– efekty przemocy (gore) ILIKEDRESSINGUP – przebieranie się

– przebieranie się WEAPONSFORALL – przechodnie strzelają do siebie

– przechodnie strzelają do siebie ITSALLGOINGMAAAD – przechodnie walczą ze sobą

– przechodnie walczą ze sobą NOBODYLIKESME – przechodnie Cię nienawidzą

– przechodnie Cię nienawidzą SKINCANCERFORME – normalna pogoda

– normalna pogoda PEASOUP – mgła

– mgła ILIKESCOTLAND – zachmurzenie

– zachmurzenie ILOVESCOTLAND – deszcz

PlayStation – wszystkie kody

Pora na wersję gry na PlayStation 4 i 5 – bo właśnie na tych platformach ukazała się „trójka” w wersji Definitive Edition:

Podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted – R2, R2, L1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo

– R2, R2, L1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Usunięcie poziomu gwiazdek Wanted – R2, R2, L1, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół

– R2, R2, L1, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół Wszystkie bronie – R2, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Zastrzyk gotówki – R2, R2, L1, L1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, L1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Pancerz – R2, R2, L1, L2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, L2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Odnowienie zdrowia – R2, R2, L1, R1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, R1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Latające pojazdy – prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1

– prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1 Niewidzialne pojazdy – L1, L1, kwadrat, R2, trójkąt, L1, trójkąt

– L1, L1, kwadrat, R2, trójkąt, L1, trójkąt Zniszczenie wszystkich pojazdów – L2, R2, L1, R1, L2, R2, trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, L2, L1

– L2, R2, L1, R1, L2, R2, trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, L2, L1 Zwiększenie umiejętności jazdy – R1, L1, R2, L1, lewo, R1, R1, trójkąt

– R1, L1, R2, L1, lewo, R1, R1, trójkąt Czołg Rhino – kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, R1, L2, L1, trójkąt, kółko, trójkąt

– kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, R1, L2, L1, trójkąt, kółko, trójkąt Przyspieszenie gry – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, L1, L2

– trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, L1, L2 Spowolnienie gry – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R1, R2

– trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R1, R2 Przyspieszenie czasu – kółko, kółko, kółko, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, L1, trójkąt, kółko, trójkąt

– kółko, kółko, kółko, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, L1, trójkąt, kółko, trójkąt Przebieranie się – prawo, dół, lewo, góra, L1, L2, góra, lewo, dół, prawo

– prawo, dół, lewo, góra, L1, L2, góra, lewo, dół, prawo Wkurzeni przechodnie – dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L2, L1

– dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L2, L1 Wszyscy przechodnie mają broń – R2, R1, trójkąt, X, L2, L1, góra, dół

– R2, R1, trójkąt, X, L2, L1, góra, dół Przechodnie Cię atakują – dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L1, L2

– dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L1, L2 Efekty przemocy, gore – L1, kółko, dół, L1, R1, trójkąt, prawo, L1, X

– L1, kółko, dół, L1, R1, trójkąt, prawo, L1, X Normalna pogoda – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, trójkąt

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, trójkąt Mgła – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Zachmurzenie – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kwadrat

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kwadrat Deszcz – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kółko

Xbox – wszystkie kody

Wreszcie wersja na Xboksy One oraz Series X|S:

Podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted – RT, RT, LB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo

– RT, RT, LB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Usunięcie poziomu gwiazdek Wanted – RT, RT, LB, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół

– RT, RT, LB, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół Wszystkie bronie – RT, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Zastrzyk gotówki – RT, RT, LB, LB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, LB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Pancerz – RT, RT, LB, LT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, LT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Odnowienie zdrowia – RT, RT, LB, RB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, RB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Latające pojazdy – prawo, RT, B, RB, LT, dół, LB, RB

– prawo, RT, B, RB, LT, dół, LB, RB Niewidzialne pojazdy – LB, LB, X, RT, Y, LB, Y

– LB, LB, X, RT, Y, LB, Y Zniszczenie wszystkich pojazdów – LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB

– LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB Zwiększenie umiejętności jazdy – RB, LB, RT, LB, lewo, RB, RB, Y

– RB, LB, RT, LB, lewo, RB, RB, Y Czołg Rhino – B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y

– B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y Przyspieszenie gry – Y, góra, prawo, dół, X, LB, LT

– Y, góra, prawo, dół, X, LB, LT Spowolnienie gry – Y, góra, prawo, dół, X, RB, RT

– Y, góra, prawo, dół, X, RB, RT Przyspieszenie czasu – B, B, B, X, X, X, X, X, LB, Y, B, Y

– B, B, B, X, X, X, X, X, LB, Y, B, Y Przebieranie się – prawo, dół, lewo, góra, LB, LT, góra, lewo, dół, prawo

– prawo, dół, lewo, góra, LB, LT, góra, lewo, dół, prawo Wkurzeni przechodnie – dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LT, LB

– dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LT, LB Wszyscy przechodnie mają broń – RT, RB, Y, A, LT, LB, góra, dół

– RT, RB, Y, A, LT, LB, góra, dół Przechodnie Cię atakują – dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LB, LT

– dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LB, LT Efekty przemocy, gore – LB, B, dół, LB, RB, Y, prawo, LB, A

– LB, B, dół, LB, RB, Y, prawo, LB, A Normalna pogoda – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Mgła – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A Zachmurzenie – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Deszcz – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

Wpisujesz kody? O tym pamiętaj

Najważniejszą informacją w kontekście kodów do GTA 3 i innych gier jest to, że ich wpisywanie blokuje możliwość zdobywania trofeów. Korzystasz z cheatu i automatycznie ograniczasz sobie możliwość uzyskiwania pucharków czy osiągnięć. Warto o tym pamiętać zanim skorzystacie z tych ułatwień. Jeżeli zależy wam np. na zdobyciu Platyny, to lepiej z kodami poczekać do faktycznego odblokowania osiągnięcia. Dopiero potem możemy z kodów korzystać bez żadnego ryzyka. Oczywiście nikt nam z konta raz zdobytych osiągnięć nie zabierze, dlatego najpierw zajmijcie się trofeami, a dopiero potem skorzystajcie z cheatów.

Czy warto wpisywać kody do GTA 3?

Korzystanie z kodów w grach singleplayer nie budzi kontrowersji. Nasze ułatwianie rozgrywki nie jest bowiem dla nikogo problemem, a to, że mamy więcej możliwości, nikomu nie psuje zabawy. Ba, dla nas to sporo dobrego, bo mniej zaprawieni gracze mogą poradzić sobie z trudniejszymi etapami. To oczywiście nie wszystko, bo kody to po prostu sposób na urozmaicenie zabawy. Chcąc pobawić się w GTA, poodkrywać sekrety czy spędzić miło czas możemy aktywować kody i cieszyć się z ułatwień.

