Ambitne darmowe RPG w świecie Gry o Tron debiutuje. Na razie jednak we wczesnym dostępie

A choć sama gra ma być za darmo, wczesny dostęp jest płatny. I to dość sporo, bo za podstawową edycję Game of Thrones: Kingsroad przyjdzie nam zapłacić 106,99 zł.

Już dzisiejszego wieczoru nastąpi premiera Game of Thrones: Kingsroad, czyli pierwszego tak ambitnego RPG-a w świecie znanym z kart książek czy hitowego serialu. Zapowiada się nieźle – przynajmniej patrząc na udostępnione jakiś czas temu demo.

Gra za darmo, ale jednak nie

To współcześnie nic szokującego, gdy gra wydawana w formule free-to-play okazuje się płatna, ale tylko do czasu. Wczesny dostęp do i tak bijącego rekordy popularności Path of Exile 2 kosztuje, ale przecież gracze ochoczo go wykupują. Najwyraźniej sporo osób nie może doczekać się, aż gra w finalnej wersji zadebiutuje. Podobnie może być z Game of Thrones: Kingsroad, nowym RPG-iem od Netmarble. I choć tytuł wychodzi również na urządzenia mobilne, ambicje ma spore.

Ma to być przecież pierwsze tak duże RPG osadzone w uwielbianym, brutalnie olewanym na poletku gier wideo uniwersum. Gra o Tron ma mnóstwo fanów, a Kingsroad może przekonać do siebie sporą część z nich. Twórcy chcą zaserwować otwarty świat wypełniony aktywnościami, możliwość spotkania postaci znanych z serialu czy książek oraz skupioną na rozgrywce dla pojedynczego gracza z opcją kooperacji fabułę.

Pełna premiera ma odbyć się w 2025 roku, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie. Twórcy opisują, że „minimalnie” mowa zaledwie o 4 tygodniach. Różnica więc nie będzie spora, więc istnieje spora szansa, że gra za darmo będzie dostępna nawet w okolicach maja. Jeśli jednak nie możecie się doczekać, tytuł można kupić. Kosztuje niestety sporo – podstawowa edycja gwarantująca dostęp do gry to wydatek rzędu 106,99 zł. Za paczkę zawartości Deluxe zapłacimy 213,99 zł, a edycja Ultimate to aż… 384,99 zł. Im więcej zapłacimy, tym więcej dodatków zgarniemy, na przykład skórki, przedmioty, walutę premium i odblokowaną przepustkę sezonową.

Źródło: TweakTown