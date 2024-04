Obcy dostanie nowy horror dla pojedynczego gracza na PC i PS5. Zwiastun Alien: Rogue Incursion

Alien: Rogue Incursion to nowa gra z koszmarnymi Ksenomorfami w roli głownej. Będzie to przygoda dla jednego gracza, ale na… urządzenia VR.

Obecnie powstaje co najmniej kilka gier z Obcym. Oczywiście Disney chce w ten sposób zbudować zainteresowanie wokół marki, skoro wszyscy fani tego uniwersum nie mogą doczekać się nowego filmu, który zapowiada się naprawdę rewelacyjnie.

Alien: Rogue Incursion na zwiastunie

Po Alien: Isolation fani gier z Obcym dostali jeszcze parę wartych uwagi tytułów (jak kooperacyjne Fireteam Elite czy strategiczne Dark Descent), ale żaden z nich nie zbliżył się do poziomu niemal arcydzieła grozy od The Creative Assembly. Nie wiemy, czy Izolacja 2 faktycznie powstaje, choć fani mogą za to wypatrywać nowo zapowiedzianego Alien: Rogue Incursion. Okazuje się, że szumnie zapowiadany niedawno horror dla pojedynczego gracza to właśnie Rogue Incursion.

Druga z tych pozycji doczeka się dopiero co zapowiedzi, z okazji Alien Day 2024. “Święto” wszystkich fanów uniwersum niestety nie ucieszy każdego gracza. Będzie to horror przeznaczony dla jednego gracza, więc brzmi świetnie, ale… tylko na urządzenia VR.

Szczęśliwego Dnia Obcego! Deweloperzy Survios i 20th Century Games świętują, oficjalnie ogłaszając Alien: Rogue Incursion, nową grę VR w klimacie horroru akcji dla jednego gracza, która zbliży cię do ksenomorfów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Gra pojawi się na PlayStation VR2, Steam VR i Meta Quest 3 jeszcze w te wakacje. – czytamy w opisie zwiastuna

Alien: Rogue Incursion ucieszy tych, którzy dysponują PS5 z PS VR2 lub też PC z Meta Quest 3 albo Steam VR. Po części to dobre wieści, jeśli ktoś takim zestawem dysponuje. Szczególnie od Sony, które od premiery PS VR2 dość mocno odłożyło rozwój technologii na półkę, skupiając się raczej na samej konsoli i grach first-party.

Zwiastun jest klimatyczny, ale należy traktować go bardziej jako teaser, bo nie pokazuje tak naprawdę nic konkretnego. Więcej informacji o grze powinniśmy dostać bliżej jej debiutu. Ten zaplanowano na wakacje bieżącego roku.

Źródło: YouTube