Gra za darmo do odebrania. W takiego FPS-a jeszcze nie graliście

First Person Stapler może i ma nieco głupawą nazwę, a same założenia wcale bardziej ambitne nie są, ale nie da się zaprzeczyć, że jednak potrafi sprawić sporo radochy. Idealnie na odstresowanie się po pracy.

Gra za darmo od itch.io

Nowe rozdawnictwo organizowane jest tym razem przez itch.io, a dokładniej – przez deweloperów odpowiedzialnych na First Person Stapler. Jak zapewne zgadliście po tytule, mamy faktycznie do czynienia nie tyle ze strzelanką, ile ze “zszywaczką” z pierwszej osoby.

Zabijaj czas na nocnej zmianie w call center, strzelając do celów zszywaczem, kopiąc drzwi, niszcząc kserokopiarki, rozbijając balony, pijąc kawę, kradnąc księżycowe buty, wyrzucając komputery współpracowników z biurka i ogólnie niszcząc to miejsce. – głosi opis produkcji

Cała idea gry opiera się więc na odreagowaniu stresu wobec pracy w korporacji. Tym razem wcielimy się w pracownika call center, ale również nocnej zmiany, także chyba o setting nie ma się co martwić. Teoretycznie brzmi to niezwykle stresująco i męcząco, ale twórcy umożliwi nam zrównanie całej firmy z ziemią.

Powyższy link pozwoli Wam na przypisanie produktu do konta bez dodatkowych opłat (należy wybrać opcję “Nie dzięki, zabierz mnie po prostu do pobierania”). Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto itch.io. Tytuł odbierzemy w formie kolejnej pozycji w cyfrowej bibliotece.

Źródło: itch.io