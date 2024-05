PS Plus od dzisiaj z nową grą na PS5 do sprawdzenia, ale czy to mądra decyzja?

Sony udostępniło w PlayStation Store kolejny trial, który mogą pobierać posiadacze abonamentu PS Plus Premium. To gra z wielkim niewykorzystanym potencjałem.

Gangs of Sherwood to gra wydana w listopadzie zeszłego roku na PC oraz konsole obecnej generacji – PS5 i Xbox Series. Jeszcze przed premierą mogliśmy zagrać w wersję beta i sporo osób twierdziło, że szykuje się całkiem porządna produkcja. Jednak ostatecznie okazało się, że to średniak z bardzo dużym niewykorzystanym potencjałem. Teraz możemy sprawdzić grę bez kupowania w ramach abonamentu PS Plus Premium.

PS Plus dostał trial Gangs of Sherwood na PS5

Zastanawiam się tylko, czy to dobre posunięcie, że niedoskonała gra zostaje udostępniona do sprawdzenia. Sądzę, że deweloper powinien najpierw zadbać o poprawę mechanik rozgrywki i połatanie tytułu, zanim się na to zdecyduje. Spoglądając na oceny w PS Store, widzimy jedynie 199 ocen, z czego średnia wynosi 2,96/5. Nie sądzę, że trial przyczyni się do podniesienia not i spopularyzowania gry. No, gdyby pełna wersja trafiła do oferty PS Plus Extra na maj 2024, mogłaby dotrzeć do wielu z nas. A tak mamy jedynie 2-godzinny trial w najdroższym progu usługi. Zamierzacie skorzystać?

Gangs of Sherwood to gra akcji dla 1–4 graczy, osadzona w alternatywnym świecie Robina Hooda. Poszczególne osoby wcielają się w Robina, Marian, brata Tucka oraz Małego Johna. Nasza drużyna odbiera bogatym i daje biednym, ale możemy również zostawić łupy dla siebie). Wojujemy w wielu lokacjach. Walczymy nie tylko w tytułowym lesie, lecz przenosimy się również np. na latającą fortecę szeryfa Nottingham.

Choć najlepiej zagrać w Gangs of Sherwood w kooperacji, gra umożliwia też przejście jej w trybie dla pojedynczego gracza. Kto jeszcze nie miał okazji sprawdzić tytułu i pobierze trial, niech podzieli się opinią, czy nie była to strata czasu.

Źródło: PS Store