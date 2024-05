Diuna powraca jako serial. Przez świetny zwiastun już nie mogę się doczekać

Diuna: Proroctwo to nowy serial HBO Max, który stanowić ma prequel filmowej serii. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun, który zapowiada filmową jakość.

Jeśli nie możecie doczekać się debiutu Diuny 2 w HBO Max, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo film dostał oficjalną datę premiery w streamingu. To jednak nie koniec, gdyż fani otrzymają również poboczny projekt.

Diuna: Proroctwo na pierwszym zwiastunie

Diuna to nie tylko “główny” cykl Franka Herberta, ale również mnóstwo pobocznych historii, a nawet gigantyczne możliwości na rozwój. Nic dziwnego, że powstaje trzecia część od Denisa Villeneuve’a, a także gra wideo. No i jest jeszcze serial. Ten otrzymał pierwszy zwiastun, który zapowiada o wiele lepszą produkcję, niż moglibyście sądzić. Szykuje się kolejny hicior na miarę Gry o Tron?

Tego jeszcze nie wiemy, ale trailer dość dobitnie pokazuje, że jakość stoi tu na najwyższym poziomie, a całość wygląda w zasadzie tak dobrze, jak Hollywoodzka wersja z kin. Sam scenariusz wzorowany jest na powieści “Zgromadzenie żeńskie z Diuny” Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Całość rozgrywka się na 10 000 lat przed historią Paula Atrydy.

Historia opowiada o odważnych i ambitnych siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które pragną przywrócić kluczową rolę swej rodzinie. Walczą z wielkim zagrożeniem, zakładając legendarny zakon Bene Gesserit. Wyastępują tu m.in. Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston czy Chloe Lea. Showrunnerkami produkcji zostały Alison Schapker (autorka scenariusza) oraz Anna Foerster (reżyserka kilku odcinków).

Diuna: Proroctwo zadebiutuje jesienią 2024 roku na platformie Max.