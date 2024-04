Alien: Romulus ma “przerażające” i “szokujące” efekty praktyczne. “Ludzie zakrywali oczy”

Wygląda na to, że Alien: Romulus przemówi do największych fanów klasyki. Film ma być bogaty w praktyczne efekty specjalne, w tym design potworów.

Obcy to seria-legenda, która zaczęła przygasać. Teraz jednak za reżyserię nowej części odpowiada Fede Alvarez, specjalista od świetnego remake’u Martwego Zła. Źle więc chyba nie może być, prawda?

Alien: Romulus bez CGI potworów?

Tym bardziej pozytywnie brzmią nowe informacje, które rzucają kompletnie świeże światło na podejście twórców. Projekt z uniwersum Obcego mający opowiadać kompletnie nową historię zapowiada się na dzieło tworzone z pasji i miłości do horrorów science-fiction. Już pierwszy zwiastun zapowiada mroczne i klaustrofobiczne kino, a teraz pojawiły się nowe szczegóły.

Disney pokazał nowe fragmenty filmu w trakcie CinemaCon, które jeszcze nie są dostępne online. Z relacji uczestników wiemy jednak, że warto się przygotować na “brutalne i przerażające” kino (jak twierdzi redaktor Collider). Napisał on również, że “efekty praktyczne i scenografia wyglądają świetnie”. Zaraz, efekty praktyczne?

Tak, wygląda na to, że zespół faktycznie postawił na efekty praktyczne, bez używania zbędnego CGI. “Mam obsesję na punkcie braku green screena, więc zbudowaliśmy każde stworzenie i scenografię” – mówił w rozmowie z The Hollywood Reporter reżyser Fede Alvarez. Efekt ma być świetny, co potwierdzają opinie osób, które widziały nowe sceny na CinemaCon.

Właśnie zobaczyliśmy całą scenę z Alien: Romulus, w której główna załoga zostaje zaatakowana przez hordę face-huggerów. Tak wielu z nich to praktyczne kukiełki. Widzieliśmy też inny fragment z chest-bursterem, a cała sekwencja nie wygląda na wykorzystującą CGI. – informuje Andrew J. Salazar z Discussing Films

Alien: Romulus looks vicious!!



Footage showed facehuggers hugging, faces, a violent chest emergence, and insane terror and tension. Violent. Startling. That looks insane. #CinemaCon pic.twitter.com/m3eFdPDvdZ — BD (@BrandonDavisBD) April 11, 2024

“Materiał filmowy pokazywał facehuggery rzucające się na twarze, gwałtowne wyskakiwanie z klatki piersiowej oraz szalone przerażenie i napięcie. Gwałtowne. Zaskakujące. To szaleństwo” – twierdzi z kolei Brandon Davis. “Alien: Romulus, z niewielkiej ilości materiału filmowego, który nam pokazano, wygląda jak powrót do przerażającego Obcego. To jest Evil Dead (2013) dla serii Alien. Wredny, obrzydliwy i szokujący. Ludzie zakrywali oczy” – dodaje Hunter Bolding.

Premiera filmu Alien: Romulus zaplanowana została na 16 sierpnia 2024 roku.

Źródło: Bloody Disgusting