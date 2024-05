Ubisoft anulował darmowe The Division: Heartland. Testerzy się cieszą: “Co to k**** jest?!”

The Division: Heartland nigdy nie ujrzy światła dziennego, gdyż Ubisoft anulowało rozwój produkcji. I to chyba dobra wiadomość, patrząc na opinie testerów.

Heartland to poboczny projekt w uniwersum The Division, który nigdy nie trafi na rynek. Gra zapowiadała się naprawdę intrygująco, ale wygląda na to, że twórcom nie udało się przekonać do siebie ani graczy, ani nawet samego Ubisoftu.

The Division: Heartland nie powstanie, co z “trójką”?

Francuski gigant zapowiedział tę pozycję w 2021 roku, ale od tamtej pory nie dostaliśmy praktycznie żadnych informacji o rozgrywce. Było sporo przecieków, ale oficjalnie nie wiedzieliśmy niemal nic. Wiele się miało bowiem zmienić, bo tym razem gracze mieli dostać tytuł free-to-play. Pomysł, jak na serię The Division, naprawdę chwalebny i potencjalnie lukratywny, lecz znów się nie udało.

W teorii mieliśmy teraz dostać extraction shootera z “elementami survivalu”. Akcja miałaby się przenieść do niewielkiego amerykańskiego miasteczka gdzieś w sercu USA. Niestety, sami nigdy nie sprawdzimy pozycji, bo ta nie trafi na rynek. Ubisoft nie jest zbyt wylewny w słowach. Zamiast tego kilka zdań zawarto w sprawozdaniu finansowym (za PC Gamer).

Zgodnie ze zwiększoną selektywnością swoich inwestycji, Ubisoft zdecydował się wstrzymać rozwój The Division: Heartland i przesunął zasoby na większe możliwości, takie jak XDefiant i Rainbow Six. – informuje Ubi

Także Heartland umiera po to, aby Rainbow Six i XDefiant mogły żyć. Szczególnie intryguje ta druga pozycja, która również miała sporo problemów, a obecnie nie może nawet wyjść, ale rzekomo jest warta uwagi i może stanowić takie “Ubisoftowe Call of Duty”. Co ciekawe, wieści o kasacji darmowego The Division przyjęto miejscami nawet z radością.

Testerzy dzielą się swoimi opiniami w sieci. Większość z nich zaznacza, że nie bawiło się przy grze dobrze, a niektórzy wprost mówią, że była to wyjątkowo słaba pozycja, bez żadnych perspektyw. Twórcy najwyraźniej sami nie do końca wiedzieli, co chcą zrobić, skoro w grze pojawiały się takie “kwiatki” bez żadnego sensu jak choćby poniższy zestaw znaków.

Zakładając, że moje NDA się skończyło, więc mogę powiedzieć, że zapłacono mi za testowanie tej gry w zeszłym roku, a moja opinia sprowadzała się do „co to k**** jest”, więc zgaduję, że wzięli pod uwagę moją opinię. – informuje na Twitterze niejaki conar

not a bit. Here’s a photo I took of a sign in the game that didn’t make any sense pic.twitter.com/gRvFJ3eHja — conar (@subtoconnorpls) May 15, 2024

Ubisoft tymczasem skupiać się będzie na rozwijaniu marki The Division w formie trzeciej części, która oficjalnie powstaje. Nie mamy jednak o niej żadnych informacji.

Źródło: PC Gamer