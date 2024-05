Uważajcie, jest cała partia konsol PS5 z wadami. Polski sklep ostrzega

Polski sklep z Dąbrowy Górniczej zajmujący się grami, konsolami i sprzętem do grania ostrzega przed możliwie nawet całą partią konsol PlayStation 5, które nie powinny trafić na sklepowe półki. Wszystkie mają tę samą wadę.

Wadliwe PS5 w Polsce

Jeśli zakupiliście jakiś czas temu konsolę PS5 w edycji God of War Ragnarok (w zestawie z kodem na grę oraz limitowanym pudełkiem), mam nadzieję, że dokładnie upewniliście się, że wszystko Wam działa. Jeśli nie, to istnieje niestety szansa, że również padliście ofiarą wadliwej partii. A przynajmniej takie wieści dochodzą ze strony polskiego sklepu xGameCenter.

Na fanpage’u sklepu pojawił się wpis opisujący nie tylko gorzką przygodę pewnego klienta z konsolami PS5, ale również problem, który być może dotyczy znacznie szerszej liczby ofiar osób. Otóż pewnego dnia zgłosił się do nich klient, który swój egzemplarz bestsellerowej konsoli kupił już jakiś czas temu w popularnej sieci elektrosklepów, ale okazało się, że sprzęt miał wadę – nie działał napęd. Po reklamacji otrzymał drugą sztukę, która… miała dokładnie ten sam błąd. Zirytowany, kupił więc Xbox Series X.

Mówi się, że “do trzech razy sztuka”, także postanowił z pomocą xGameCenter wymienić Xboksa na upragnione PlayStation. Wymiana była już dogadana, wszystko udało się bez problemów, a zadowolony klient wrócił do domu. Niby super, ale wkrótce powrócił z… tym samym problemem.

Jakieś było nasze zdziwienie gdy zobaczyliśmy klienta na następny dzień z plejką pod pachą i z informacją, iż nie działa napęd. W NOWEJ KURDE PLEJCE. Podłączyliśmy, no rzeczywiście nie działa. Bierzemy kolejną konsolę – to samo. I kolejną i kolejną. Okazało się, że wszystkie zestawy z #GodofWar na okładce były walnięte a mało tego, półtora roku temu klient również kupił dokładnie te same zestawy. Przejechaliśmy całą partię, którą akurat mieliśmy na stanie i finalnie klient wyszedł z modelem SLIM. – informuje xGameCenter

Fabryczna wada?

Na załączonym powyżej filmie sami możecie zobaczyć dość osobliwą wadę. Sklep podtrzymuje, że sprawdził partię sześciu konsol i w każdej występuje ten sam problem. Po włożeniu płyty do napędu nic się nie dzieje. Poza tym wyraźnie słychać niepokojące szmery, gdy tylko wysuniemy płytę. Fabryczna wada może mieć znacznie większą skalę – skoro wszystkie “plejki” w jednym tylko sklepie ją mają, a klient sam spotkał się z podobnym problemem półtora roku temu i to w innym sklepie. Nie wiemy, co się dzieje, ale wiele wskazuje na to, że coś jest nie tak z konsolami PS5 w zestawie God of War Ragnarok. W komentarzach niektórzy dzielą się podobnymi historiami.

“Ja też tak miałem 4 konsole w ciągu tygodnia wymieniłem dopiero za piątym razem trafiłem dobrą z działającym napędem tylko to było ze 4 mieś temu z grą FC24 masakra, że Sony wypuszcza wadliwe konsole, a człowiek może osiwieć z nerwów, że kupuje nową konsolę a w domu zonk” – grzmi jeden z internautów (pis. oryg.). Warto jednak zaznaczyć, że pojawiają się też głosy od posiadaczy tej samej edycji, których sprzęt działa bez żadnego problemu.

Źródło: xGameCenter