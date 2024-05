Gry na Steam do 10 zł. Nowy zrzut promocji, 18 bardzo dobrze ocenianych tytułów

Wybraliśmy 18 gier na Steam w cenie do 10 zł, na których na pewno się nie zawiedziesz, a prawdopodobnie odkryjesz jakąś perełkę, której nie znałeś.

Nowy tydzień zaczynamy od nowych promocji na gry PC. Ostatnio polecaliśmy Wam 20 mocnych tytułów w cenie do 5 zł, więc teraz spójrzmy na pułap cenowy do “dyszki”. Starałem się przy tym wybrać takie tanie gry na Steam, które wcześniej nie znalazły się w naszych zestawieniach. I nie przez to, że są gorsze, tylko dlatego, że dopiero teraz ich cena w Instant Gaming spadła poniżej 10 zł i możemy je Wam przedstawić.

Tanie gry na Steam – zestawienie promocji z 13 maja 2024

Jak zawsze, na naszej liście znajdziecie najlepsze duże gry AAA oraz tytuły niezależne, które są po prostu bardzo wysoko oceniane i warte poznania. Nie zawsze są to tytuły nowe, ale raczej nikogo nie powinno dziwić, że w takiej cenie znajdują się jedynie starsze produkcje. A są wśród nich horrory, strzelanki, wyścigi czy porządna bijatyka i gra strategiczna. Mam zatem nadzieję, że któraś z propozycji trafi w Twój gust i pozwoli zaoszczędzić nieco grosza. Wszystkie klucze Steam z zestawienia kupujemy w Instant Gaming, czyli w jednym z najlepszych i rzetelnych sklepów z cyfrowymi grami.

Na początek mam dla Was świetne połączenie thrillera, gry przygodowej i survival horroru! I nie jest to w sumie stara gra, ponieważ została wydana pod koniec 2019 roku. I co najważniejsze, została przyjęta przez graczy niezwykle pozytywnie. Po trzecie, jest to tytuł, który powstał w Polsce.

The Beast Inside (Ostatnie recenzje – 82% osób na Steam poleca grę)

Jak wspomniałem, The Beast Inside łączy w sobie przygodówkę, horror i survival. Gra została stworzona przez polskie studio Illusion Ray przy użyciu technologii fotogrametrii, co przekłada się na dosyć realistyczne przedstawienie wirtualnego świata. A ten jest niezwykle brutalny i niegościnny dla naszego bohatera. Wcielamy się w Adama, kryptoanalityka CIA. W swoim nowym domu znajduje on pamiętnik niejakiego Nicolasa, który opisuje prawdziwe okropieństwa. Tutaj zaczyna się akcja, ponieważ demony z pamiętnika zaczynają przedzierać się do rzeczywistości.

Kup The Beast Inside za 9,47 zł (zamiast płacić na Steam 114,99 zł)

Injustice 2 Legendary Edition (Ostatnie recenzje – 88% osób na Steam poleca grę)

Akcja Injustice 2 toczy się w uniwersum wykreowanym przez DC Comics. To bijatyka, w której możemy powalczyć kilkudziesięcioma bohaterami ze wspomnianego uniwersum. Tutaj proponuję Wam Legendarną Edycję, która zawiera 10 dodatkowych postaci i 5 skórek premium – w tym Hellboy i TMNT. Warto również wspomnieć, że za grę odpowiadają twórcy serii Mortal Kombat, a więc jest to dodatkowa dobra rekomendacja, by dać jej szansę, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście.

Kup Injustice 2 Legendary Edition za 9,55 zł (zamiast płacić na Steam 279 zł)

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut (Ostatnie recenzje – 89% osób na Steam poleca grę)

Choć Deus Ex: Human Revolution ma swoje latka, jest to wyborna propozycja dla osób lubiących gry akcji z elementami RPG osadzone w cyberpunkowym klimacie. Akcja Buntu ludzkości rozpoczyna się w 2027 roku w Detroit. Wcielamy się w Adama Jensena, który jest szefem ochrony w firmie Sarif Industries. Korporacja prowadzi badania nad biomechanicznymi ulepszeniami i pewnie się domyślacie, że z nich skorzystamy. Pewnego dnia do laboratorium wdzierają się siły specjalne zabijają wszystkich jak leci. Adam przeżył, lecz zapadł w śpiączkę. Po jakimś czasie bohater budzi się nafaszerowany najnowszą technologią.

Kup Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut za 9,38 zł (zamiast płacić na Steam 89,90 zł)

Maneater (Ostatnie recenzje – 90% osób na Steam poleca grę)

Przeważnie w grach wideo uciekamy przed rekinami, a tutaj na odwrót – to my jesteśmy rekinem i ruszamy na polowanie! Maneater możemy zaliczyć do produkcji RPG akcji, gdzie wcielamy się w osieroconego rekina ludojada. Początkowo musimy się martwić jedynie o to, żeby w ogóle przeżyć, lecz szybko pniemy się w górę łańcucha pokarmowego i w końcu jesteśmy gotowi, by dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć naszej rekiniej matki.

Kup Maneater za 9,47 zł (zamiast płacić na Steam 149 zł)

Blair Witch (Ostatnie recenzje – 87% osób na Steam poleca grę)

Oto kolejna produkcja z Polski w naszym zestawieniu tanich gier na Steam. Tym razem jest to opracowana przez studio Bloober Team przygodówka FPP w klimacie grozy. Fabuła przenosi nas do 1996 roku. W lesie Black Hills w pobliżu Burkittsville w stanie Maryland znika bez śladu mały chłopiec. My, jako były policjant, dołączamy do poszukiwań. Szybko okazuje się, że… las jest nawiedzony przez wiedźmę.

Kup Blair Witch za 9,73 zł (zamiast płacić na Steam 119,90 zł)

Shadow Warrior 2 (Ostatnie recenzje – 88% osób na Steam poleca grę)

Trzecią grą z Polski w naszym zestawieniu jest zwariowany Shadow Warrior 2 od studia Flying Wild Hog. Wcielamy się w wojownika ruszającego do walki z hordami demonów usiłujących zawładnąć światem. Zrobimy to samotnie, albo w trybie współpracy dla czterech graczy. Więc łapiemy broń w łapki i do dzieła! Do walki z demonicznymi przeciwnikami Lo Wang ma do dyspozycji ponad 70 zabójczych mieczy oraz broni palnych.

Kup Shadow Warrior 2 za 8,35 zł (zamiast płacić na Steam 138,99 zł)

