Czekacie na Assassin’s Creed Shadows? Ubisoft ma dla Was darmowy prezent

Nowa część serii została dzisiaj w końcu pokazana i choć nadal wiemy niewiele (ot, tyle że przecieki w większości miały rację), to jednak i tak polecam zagłębić się w świetny trailer produkcji. Więcej informacji, zwiastun i datę premiery znajdziecie w tym miejscu.

Darmowy przedmiot do Assassin’s Creed Shadows

My tymczasem mamy prezent dla fanów. No, może nie do końca my, bo jednak Ubisoft, ale żeby go zdobyć, trzeba było się nieźle nagłówkować. Francuski gigant jeszcze przed ujawnieniem gry rozpoczął dość zaskakująca akcję promocyjną. W Osace, w Japonii, pojawiła się gigantyczna, reklamowa klepsydra. Fani szybko dostrzegli, że na dole znajdują się intrygujące cyfry i litery, czyli numer “S89N-029S”.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/xc1Q10N4Vh — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 13, 2024

Fani szybko rozpoczęli łamanie łamigłówki, krążąc po social mediach, głównej stronie produkcji, niosąc swoje teorie na Reddita i Twittera. Wspólnym wysiłkiem udało się ustalić, że cała ta zagadka służy tak naprawdę… jednemu przedmiotowi.

Łącząc ze sobą kropki i ustalając specjalny kod aktywacyjny oraz finalnie doszukując się strony internetowej, fani odnaleźli wszystkie informacje pozwalające na darmowe przypisanie do konta Ubisoft cyfrowego przedmiotu kosmetycznego (a przynajmniej tak mi się wydaje) do Assassin’s Creed Shadows. Jest to miniaturowa klepsydra, którą wykorzystamy w grze, o ile tylko ją kupimy. Oczywiście wszystko to po premierze, ale przedmiot można odbierać już teraz.

Na powyższej stronie trzeba zalogować się na swoje konto Ubisoft, a kod powinien zostać zaaplikowany automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, powinien działać kod “S89N-O29S-S1MU-R19S”. Ostrzegam jednak, że strona miewała swoje problemy, a niektórzy nie mogli odebrać przedmiotu. Teraz jednak wygląda na to, że wszystko już działa, jak powinno.

Źródło: Reddit