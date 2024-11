Problemy Xbox Game Pass. Tylko jedna gra w grudniu?

Mamy połowę listopada, a to oznacza, że powoli powinniśmy poznawać kolejne tytuły, które dołączą do biblioteki Xbox Game Pass w grudniu. Niestety, usługa ma pewien problem — na razie na kolejny miesiąc zapowiedziano tylko jeden debiut w abonamencie. Gracze stają się zaniepokojeni i nie ma w tym nic dziwnego…

Co dalej z Xbox Game Pass? Lista na grudzień niepokoi

Szybki rzut okiem na listę gier w Xbox Game Pass na grudzień… rozczarowuje. Zresztą, to mało powiedziane, bo gracze stają się wręcz zaniepokojeni tym, co Xbox przygotowuje dla nas na kolejny miesiąc. Choć mamy połowę listopada, to powinniśmy już znać przynajmniej kilka tytułów mających dołączyć do biblioteki w ostatnim miesiącu roku. Na ten moment lista nadchodzących nowości prezentuje się bardzo ubogo. Póki co wiemy tylko o jednym debiucie — w dniu premiery do abonamentu dołączy Indiana Jones i Wielki Krąg.

Co dalej? Przyznacie, że na razie lista nie napawa optymizmem. Tak naprawdę pozostaje nam liczyć na kilka xboksowych premier, które zapowiedziano na ten rok, a jeszcze nie miały okazji się ukazać. Wśród nich wymienić można choćby Ark 2, choć do biblioteki ma też dołączyć Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Czy tak się stanie, przekonamy się niedługo.

Raczej stres jest niepotrzebny, bo sytuacja z dodaniem tylko jednej gry byłaby absurdem, na który Microsoft by sobie nie pozwolił. Pytaniem otwartym pozostaje to, jakie gry faktycznie zanotują swój debiut. Na co liczycie?

Ostatnią świetną nowością była na pewno trylogia przygód smoka Spyro, która prezentuje się genialnie i zachowuje ducha oryginału. Na dniach natomiast do usługi wleci premierowy STALKER 2, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Swoją drogą o matko, długo na to czekaliśmy…

