Xbox Game Pass z nowym hitem. To nie jedna, a aż 3 genialne gry i powrót klasyka sprzed lat

Do abonamentu Xbox Game Pass trafił dzisiaj wspaniały zestaw gier – chodzi oczywiście o Spyro Reignited Trilogy. Odświeżona trylogia przygód sympatycznego smoka w nowych szatach prezentuje się znakomicie. Już teraz posiadacze abonamentu mogą rozpocząć rozgrywkę na PC i konsolach Xbox.

Spyro Reignited Trilogy trafia do Xbox Game Pass

Zremasterowana trylogia przygód fioletowego smoka trafiła oryginalnie na PS4 i Xbox One – aż 6 lat temu. Teraz, po serii plotek i domysłów, zestaw gier debiutuje w abonamencie Xbox Game Pass. Co ważne, trylogia jest dostępna na wszystkich poziomach usługi. W grę zagracie zarówno posiadając wariant Ultimate, jak i podstawowy Game Pass Standard na PC i konsolach.

A zagrać zdecydowanie warto, bo mowa o świetnie przyjętym odświeżeniu, które idealnie łączy nowoczesne mechaniki i oprawę z powiewem klimatu rodem z klasyka ery pierwszego PlayStation. Spyro Reignited Trilogy to obowiązkowa pozycja dla fanów gier zręcznościowych i platformówek w pełnym 3D. No i dla tych, którzy uwielbiają ziać ogniem, ale to chyba oczywista sprawa.

Zobacz też: Najlepsze telewizory do 10 000 zł. Modele dla najbardziej wymagających

Twórcy zremasterowanej trylogii postawili na wierność oryginałowi, jednocześnie wprowadzając szereg usprawnień graficznych i technicznych. Dzięki temu, znane i lubiane poziomy wyglądają teraz jeszcze bardziej bajkowo i żywo. Nowe efekty oświetleniowe, bardziej szczegółowe modele postaci i tła oraz płynna animacja sprawiają, że powrót do świata Spyro to niezapomniane przeżycie. Choć gra została usprawniona pod każdym względem, to nadal zachowuje ducha pierwowzoru.

Źródło: wccftech.com