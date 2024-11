101 kultowych gier na PC w promocji. Niezapomniane tytuły od 5 zł

Jak rozpoczynały serie Gothic, Fallout, S.T.A.L.K.E.R., Assassin’s Creed i wiele innych znanych marek? Do dzisiaj takie gry potrafią cieszyć, a my prezentujemy promocje na 101 niezapomnianych tytułów. To kultowe gry na PC, więc warto je znać.

Choć ogólna tendencja jest taka, że pędzimy za nowościami i szukamy najlepszych produkcji AAA, zawsze z tyłu głowy pozostają gry z dzieciństwa, które nas “wychowały”, o których rozmawiało się na trzepaku lub podwórku, o których nigdy nie zapomnimy. Każdy ma swoje kultowe gry na PC, dla każdego znaczą one coś innego, z czymś innym się kojarzą. Dlatego prezentujemy aż 101 gier w promocji, które mogły towarzyszyć Wam w młodości. Przynajmniej kilka z pewnością ograliście, niektóre mogły zatrzeć się w pamięci i dzisiaj odkryjecie je na nowo.

Zapraszamy zatem na małą podróż nie tylko po promocjach, ale przede wszystkim po wspomnieniach. Znajdziecie tutaj stare gry, które debiutowały mniej więcej w latach 1994-2014, choć są i nowsze. Mamy strzelanki, przygodówki, strategie i światy wypełnione akcją, więc to bardzo zróżnicowana lista. Możemy jeszcze raz sięgnąć po pierwsze odsłony tak gigantycznych marek jak Assassin’s Creed, Fallout czy Gothic. Możemy też spojrzeć na popularne niegdyś serie, które niestety z czasem straciły na ważności i odeszły z pierwszego planu gamingu. Któż z dzisiejszych 30. i 40. latków nie zagrywał się choćby w The Longest Journey, pierwszą część Broken Sword czy Flashback? To wszystko i wiele więcej wspomnień czeka na Was w naszym zestawieniu promocji, zatem zaczynamy!

Najlepsze promocje na kultowe gry PC

Prezentowane klucze Steam, EA czy Uplay kupimy w promocji od 4 zł z groszami, więc niektóre gry mamy prawie jak za darmo. Najdroższe gry kosztują natomiast niecałe dwie dyszki za sztukę. Zdarzają się też zestawy, jak choćby Gothic Universe Edition, Fallout Classic Collection, Dungeon Siege Collection, Jagged Alliance Complete Collection czy S.T.A.L.K.E.R. Bundle. Dzięki nim za kilkanaście złotówek zgarniemy po kilka gier w zestawie, czyli całkiem nieźle. Wszystkie promocje oferuje sprawdzony i zaufany sklep Instant Gaming oferujący m.in. płatność BLIK.

Promocja na 101 niezapomnianych gier PC (część 1)

Polecane kultowe gry na PC z pierwszej części zestawienia

Każdy ma swoje wspomnienia, więc poniższy wybór niekoniecznie będzie dla Ciebie. Jako autor tego zestawienia, mogę Wam polecić następujące gry, przy których spędziłem lata temu dziesiątki, jak nie setki godzin.

Fallout Classic Collection

Seria Fallout nie od razu była wyposażona w grafikę 3D. Pierwsze odsłony powstawały przecież w latach 90. ubiegłego wieku, a dopiero Fallout 3 przeniósł nas w trójwymiar. Jednak najstarsze części do dzisiaj są uważane przez wielu za jedne z najlepszych produkcji post-apo. Jeśli pykacie obecnie w Fallout 4 lub Fallout 76, powinniście sprawdzić, od czego to wszystko się zaczęło. Odnajdziemy tutaj świetny klimat, mechaniki rozgrywki i ogromne światy, które nadal wciągają jak bagno.

Broken Sword: Director’s Cut

Broken Sword ogrywałem jeszcze na pierwszej konsoli PlayStation i o dziwo gra tak wciągała, że potrafiła odciągnąć nawet od Tekken 3 czy Destruction Derby 2. Ta przygodówka miała w sobie to coś, czyli tajemnicę, dobrze poprowadzoną historię oraz bohaterów, których głosy do dzisiaj siedzą w mojej głowie. W 2020 roku na PC pojawiła się odświeżona wersja Broken Sword: Shadow of the Templars – The Director’s Cut. Znajdziecie w niej dodatkowe sceny i lokacje oraz nieco rozszerzoną historię, więc można przeżyć dawną przygodę z nowymi wątkami. Do tego mamy nowe zagadki i łamigłówki do rozwiązania. Jeśli więc wspominacie oryginał z 1996 roku z nostalgią, ta wznowiona wersja za 4,31 zł to naprawdę strzał w dziesiątkę.

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD

Choć to jeden z nowszych tytułów zestawienia, a seria Castlevania sięga swoimi początkami lat 90. zeszłego stulecia, mam do niej ogromny sentyment. Mirror of Fate ogrywałem jeszcze na konsolce Nintendo 3DS, a dopiero później przyszła pora powtórzyć całość w wersji PC. I wiecie co? Przepiękna muzyka, mroczny klimat i kapitalnie zrealizowana walka po prostu się nie nudzą. Gra warta poznania, najlepiej z padem w dłoniach i ciepłą herbatką pod ręką.

