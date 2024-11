Indiana Jones i Wielki Krąg – nowy gameplay w 4K to rewelacja. Tak prezentuje się wyczekiwana gra

Do końca roku pozostało niewiele czasu, a przed nami i tak przynajmniej jedna niezwykle wyczekiwana premiera. Jest to oczywiście przygodowa gra akcji od Machine Games – Indiana Jones i Wielki Krąg. Zniecierpliwionych graczy uspokajamy, w sieci pojawił się właśnie spory gameplay, który prezentuje walory rozgrywki w 4K. Wygląda świetnie!

Nowy gameplay z gry Indiana Jones i Wielki Krąg

Ucieczki, strzelaniny, wybuchy i zagadki — żywot awanturnika nie jest łatwy, o czym nowy trailer gry przekonuje nas od samego początku. W grze Indiana Jones i Wielki Krąg nie zabraknie zarówno walki, jak i eksploracji. Najnowszy gameplay zaczyna się jednak od innego aspektu, widać na nim bowiem choćby ucieczkę naszego bohatera z niebezpiecznej jaskinii, czy walkę z wrogimi żołnierzami.

Omawiany materiał możecie zobaczyć poniżej:

Nowa gra opowiadająca o przygodach popularnego awanturnika zmierza na rynek wielkimi krokami — podobnie, jak wielki jest i tytułowy krąg. To jego śladami będziemy podążać w przygodowej grze FPP, której debiut zaplanowano na 9 grudnia 2024 roku. Gra od Machine Games będzie dostępna na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Warto pamiętać, że choć jest to tytuł na filmowej licencji, to opowiadana w grze historia jest unikatowa i nie opiera się na żadnej z części filmowej serii. Będzie jednak filmowo — twórcy zadbali o wiele przerywników filmowych.

Źródło: YouTube