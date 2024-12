Dodatek do The Sims 4 zupełnie za darmo. Fenomenalna oferta dla posiadaczy Xbox Game Pass

Dodatki do The Sims 4 to w zasadzie główna esencja rozgrywki. Dlatego też najnowszy prezent dla posiadczy Xbox Game Pass można uznać za tak dobry.

Xbox Game Pass Ultimate obecnie pozwala na zgarnięcie codziennie nowych prezentów. Były już całe gry – jak choćby przedstawiciele serii Battlefield czy Battlefront oraz jeden dodatek. Teraz w ofercie pojawił się drugi, ale za to dotyczący The Sims 4, czyli kompletnego fenomenu od EA.

The Sims 4 z darmowym dodatkiem

Aby zgarnąć prezent, trzeba spełnić jeden warunek. Należy posiadać aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. To ona uprawnia bowiem do korzystania z dobrodziejstw abonamentu EA Play. Właśnie w jego ramach Electronic Arts rozdaje nowe prezenty. Jeśli spełniacie ten warunek, nie ma problemu – wystarczy udać się pod link poniżej i odebrać prezent.

Oferta jest widoczna tylko dla osób, które spełniają wymagania, więc nie liczcie, że uda Wam się jakoś to ominąć. Zawsze możecie też kupić Xbox Game Pass w wersji Ultimate i po prostu cieszyć się abonamentem pod choinkę. Jak kupić go tanio?

Rozwijaj swoje umiejętności kulinarne dzięki nowym drobnym urządzeniom i zamieniaj gotowanie w gotówkę dzięki The Sims 4 Domowy Szef Kuchni – Dodatek! Zaprojektuj wydajną kuchnię ze wszystkimi narzędziami, których potrzebujesz, aby zostać mistrzowskim szefem kuchni. Simowie będą wyglądać świetnie w stylowych fartuchach i innych akcesoriach kuchennych, a kucharze-amatorzy mogą nawet zamienić gotowanie w lukratywne zajęcie dodatkowe, prowadząc własne stoiska z jedzeniem. – czytamy w opisie dodatku

Jak więc widzicie, mówimy o DLC przede wszystkim dla fanów gotowania. To i tak zawsze dodatek do The Sims 4 oferowany za darmo, a to wcale nie zdarza się często.

Źródło: Reddit