Nowy prezent od EA. Tylko i wyłącznie dla posiadaczy Xbox Game Pass

Nie no… serio? Oczywiście nieco żartuję, bo przecież darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, ale mimo wszystko nie ma już tego zaskoczenia, co przy pierwszym prezencie. EA zobowiązało się rozdawać codziennie nowe podarki dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate. Wszyscy ci, którzy za pośrednictwem abonamentu mają dostęp do EA Play, mogą odebrać już drugi gratis. Warto przypomnieć, że za pierwszym razem każdy mógł na zawsze do swojej biblioteki przypisać Battlefield 1 w “rewolucyjnej” edycji.

Nowość za darmo w Xbox Game Pass

Electronic Arts tym razem oferuje graczom jedynie DLC i to do Skate 3, czyli współcześnie raczej dość mało popularnej produkcji. Niemniej fani i tak mogą zgarnąć dodatek za darmo, więc i tak warto. O ile, rzecz jasna, dysponują wymaganą subskrypcją XGP Ultimate. Jeśli tak, to zapraszam do linku poniżej, pod nim właśnie gracze odbiorą prezent.

Problemy niestety nie dają wytchnienia. Sporo osób na Twitterze i Reddicie zgłasza problemy z dostępnością produkcji. Niektórzy narzekają na błędy wyświetlanie na stronie, które uniemożliwiają zdobycie dodatku. Inni, mimo posiadania podstawowej wersji gry, i tak nie mogą go odebrać. Jeśli więc bardzo chcecie zdobyć dostępny przez jedynie 24 godziny dodatek, przygotujcie się na możliwe “przeszkadzajki”. Niektórym po kilku minutach odświeżania strony się udało. Część internautów radzi, że najlepiej jest spróbować przez aplikację lub z poziomu konsoli.

Źródło: Reddit