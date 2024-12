Świetna gra Star Wars do zgarnięcia za darmo dla posiadaczy Xbox Game Pass

Electronic Arts szaleje i naśladuje Epica, choć jednocześnie zachęca do subskrybowania abonamentu Xbox Game Pass. Wszyscy członkowie planu Ultimate mogą bowiem od jakiegoś czasu zgarniać gry, dodatki i cyfrowe przedmioty zupełnie za darmo. Wszystko to w ramach EA Play!

Aby jednak liczyć w ogóle na te wszystkie prezenty, trzeba posiadać XGP Ultimate. Inaczej nic z tego, bo oferta zarezerwowana została tylko dla takich graczy. Warto? Moim zdaniem tak, szczególnie jeśli ostatnio sami przychylaliście do wykupienia abonamentu choćby na miesiąc. Co ciekawe, możecie na tym sporo zaoszczędzić.

W każdym razie Electronic Arts przygotowało dla subskrybentów już swój trzeci prezent. Kolejna gra, dostępna do odebrania za darmo przez najbliższą dobę to Star Wars: Battlefront II w edycji Celebration Edition, czyli w “edycji świątecznej”. W tym wydaniu możecie liczyć na dodatkowy zastrzyk bonusów, jak choćby skórek postaci i innych przedmiotów.

Oferta ta dostępna jest wyłącznie dla abonentów, więc ci bez wykupionego XGP raczej nawet nie zobaczą opcji przypisania gry do konta. A mówimy przecież o całkiem udanej, choć zdecydowanie źle potraktowanej przez EA grze ze świata Star Wars. Seria nawet w nowszych wydaniach jest i tak niezła, więc fajnie byłoby, aby EA kiedyś do niej wróciło. Na razie jednak… no cóż, nie ma co robić sobie nadziei.

