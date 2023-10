The Last of Us Multiplayer zostało anulowane? Gry-usługi nie są mocną stroną PlayStation

W internecie pojawiły się przecieki, wedle których możemy nie doczekać premiery The Last of Us Multiplayer. Samodzielna gra mogła zostać anulowana.

Pierwotnym zamysłem twórców było wydanie TLoU Multiplayer wraz z premierą drugiej części hitowego cyklu. Tak się jednak nie stało, a projekt miał doczekać się debiutu jako samodzielna gra w formule gry-usługi. Potem jednak, mimo zapewnień o „epickości” całego przedsięwzięcia, dostawaliśmy tylko kolejne, niepokojące informacje.

The Last of Us Multiplayer/Factions anulowane?

Debiut TLoU Multiplayer został przesunięty przez samo Naughty Dog. Rzekomym powodem tego był brak ewaluacji ze strony Bungie – nowego nabytku PlayStation i specjalistów od gier-usług. Wiecie, Naughty Dog dostało polecenie zrobienie wieloosobowej, żywotnej pozycji, choć są specjalistami od przygód dla jednego gracza. Można było się domyślić, że tragedia wręcz wisi w powietrzu.

Filmowy insider ViewerAnon (wcześniej „leakował” też m.in. Part III) donosi, iż The Last of Us Multiplayer nie wyjdzie. „To jest martwe, Jim” – napisał w odpowiedzi na pełen obaw post innego internauty, który martwił się o żywot gry po tym, jak z firmy odszedł ekspert monetyzacji. To dość jednoznaczne potwierdzenie, iż tytuł ten nigdy nie ukaże się na światło dzienne.

Oczywiście niekoniecznie tak się stanie – wszak to tylko insider i niepotwierdzone plotki. Fani jednak mogą się obawiać, bo z grą dzieje się źle. Wedle raportu Kotaku, gra została zawieszona, ale nie anulowana. Czas pokaże, kto ma rację, w końcu deweloperzy chętnie zapowiadali, jak wielki to będzie projekt. Gdybyśmy zamiast tego dostali Part III… możliwe, że niektórzy wcale by się tym nie przejmowali aż tak.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie problemy w studiach PlayStation, nowe doniesienia brzmią aż zbyt wiarygodnie.