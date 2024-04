Premiery gier obecnego tygodnia. Czeka nas impreza z 5 dobrymi nowościami

Jakie premiery gier na kwiecień 2024 zobaczymy na PC, PlayStation i Xbox? Szykuje się huczna impreza z piratami, robotami i zakonnicą.

Najnowsze zestawienie będzie trochę “oszukane”, bo uwzględni nie tylko ostatnie dni kwietnia, ale również początek nowego miesiąca. Nie warto jednak czepiać się szczegółów i szukać wymówek na pominięcie nowości. Dla sporej grupy graczy będzie to czas świętowania ze znanymi markami, ciekawymi indykami i długo wyczekiwanymi portami gier.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2024 – przegląd tygodnia

Front Mission 2: Remake

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 30 kwietnia 2024

Producent: Forever Entertainment S.A. / Square Enix

Wydawca: Forever Entertainment S.A.

Właściciele Switcha jako pierwsi otrzymali dostęp do odświeżonego wydania Front Mission 2. Teraz przyszła pora na platformy stacjonarne, gdzie nowa wersja hitu z 1997 roku przypomni nam, dlaczego niegdyś była uznawana za genialne turowe RPG. To propozycja dla miłośników klimatu sci-fi, starć ogromnych mechów i taktycznego systemu walki. Kampania ma strukturę następujących po sobie misji i pomiędzy nimi przenosimy się do bazy, gdzie możemy rozmawiać z bohaterami, w celu lepszego zrozumienia wydarzeń i ich motywacji.

Sea of Thieves

Platformy: PS5

Data premiery: 30 kwietnia 2024

Producent: Rare

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Przez niemal 6 lat gra Sea of Thieves bawiła graczy PC i Xbox, była w tym czasie bezkonkurencyjna jeśli chodzi o klimat piractwa w trybie multiplayer. Ten świat nigdy nie był dostępny dla użytkowników PlayStation, ale jak się okazało, za chwilę i dla tych graczy zostaną uruchomione serwery. Na PS5 lada dzień będziemy mogli wypłynąć ze znajomymi na Karaiby, gdzie czeka multum aktywności dla fanatyków korsarstwa – picie rumu, śpiewanie szant, szukanie skarbów, udział w bitwach morskich, konfrontacje z potworami i umarlakami. Nie żebym miał obrażać Ubisoft, ale przy tej grze Skull & Bones to mały pikuś.