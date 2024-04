Aż 6 darmowych gier na Steam. Idealnie na majówkę

Darmowe gry na Steam to zazwyczaj tytuły free-to-play, ale także darmowe prologi, które wprowadzają nas w świat nadchodzących gier. Konto Free Steam Games na Twitterze wyłapało dla Was kolejne kąski za darmo!

Darmowe gry na Steam – aż 6 pozycji na majówkę

Nie spodziewajcie się jednak, że zgarniecie za darmo tytuły o jakości najnowszych produkcji AAA. Co to, to nie, bo jednak wszystkie sześć gier należy do jakże bogatej rodziny “indyków”. Nie jest to jednak nic złego, bo skoro nie trzeba za nie płacić, to równie dobrze warto spróbować. W końcu nic nie tracimy.

Smelogs Playground to kompletnie darmowa produkcja free-to-play osadzona w kolorowym świecie, która opiera się na idei tower defense. Obecnie gra rozwijana jest w formie wczesnego dostępu. Unbreaded jest całkiem urokliwą grą zręcznościową z “ciastkiem” w roli głównej. Można grać teraz, ale mam przeczucie, że piernikowe ludziki najlepiej sprzedają się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jest też Akatori – pierwszy rozdział “bardzo pozytywnie” ocenianej metroidvanii, w której wcielamy się w młodą dziewczynę poszukującą kolejnych przygód w urokliwej, ale pełnej niebezpieczeństw dżungli.

Mamy również dwa prologi – dla symulator wypożyczalni samochodów (tak, wiem, dziwny pomysł) i menadżera siłowni. Co ciekawe, obydwie te produkcje są “bardzo pozytywnie” oceniane na Steam, więc zapowiada się na co najmniej kilkadziesiąt minut ciekawej zabawy. Finalnie gracze pobiorą Evil Sinister. To nieźle wyglądająca, ale podobno koszmarnie zoptymalizowana gra w konwencji horroru, w której przeszukujemy mroczny dom, aby odkryć jego tajemnicę.

Jeśli nic z powyższych Was nie zaciekawiło, być może zrobi to darmowy Fallout w… Excelu.

Źródło: Twitter