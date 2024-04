Wielki dodatek do Starfield w tym roku. Todd Howard obiecuje więcej aktualizacji

Starfield: Shattered Space to pierwszy tak duży dodatek do najnowszej gry Bethesdy. W trakcie, gdy wszyscy zajmują się Falloutem , także i eksploratorzy kosmosu nie powinni poczuć się porzuceni.

Starfield… no cóż by tu dużo mówić – wyszedł średnio. Nie jest może tak źle jak z oczekiwanym next-genowym ulepszeniem do Fallouta 4, ale powodów do radości zbyt wiele fani nie mieli. Grze brakowało wiele kluczowych mechanik i elementów, które obecne były przecież w poprzednich grach studia, nawet w takim Skyrim. Naszą pełną recenzję gry znajdziecie w tym miejscu.

Starfield: Shattered Space w 2024 roku

Nie myślcie jednak, że Starfield to wielki niewypał, którego lepiej nie tykać nawet kijem, bo jest wręcz przeciwnie. Wielcy entuzjaści Bethesdy odnajdą się tu jak w bajce, a fani science-fiction i nowego podejścia do tego gatunku również mogą liczyć na sporo wciągającej zawartości. Pojedyncze rzeczy nadal czekają na poprawę, ale może remedium na to będzie Shattered Space?

O tym, że gra dostanie fabularne rozszerzenie, wiedzieliśmy jeszcze przed jej premierą. Starfield: Shattered Space to pierwszy tak duży dodatek, który ma zabrać nas w kompletnie nową wyprawę. Zgadujemy, że przedstawi nowe planety i być może również bohaterów. Todd Howard w rozmowie z podcastem Kinda Funny zapewnił, że niebawem dostaniemy więcej informacji o dodatku.

Howard obiecał, że gracze mogą spodziewać się również kolejnych dużych aktualizacji. Mowa m.in. o większej liczbie atrakcji w mechanice budowania statków kosmicznych. Do tego Bethesda miała zdecydowanie mocno poprawić mapy miast, ułatwiając poruszanie się po nich. Wiemy, że podobno warto czekać na oficjalne ogłoszenie nowej łatki, które ma nastąpić na dniach.

Z kolei Starfield: Shattered Space DLC ma trafić na rynek mniej więcej w okresie jesiennym tego roku. Przedstawiciel Bethesdy nie pokusił się o więcej szczegółów.

