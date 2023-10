The Last of Us Multiplayer zostało „zawieszone”, a twórcy zwalniają część pracowników bez odprawy

Wygląda na to, że szybko nie doczekamy The Last of Us Multiplayer. Projekt podobno znajduje się w limbo, a w Naughty Dog są zwolnienia.

Niedawno pisaliśmy o problemach w studiach PlayStation, które nie radzą sobie z nagłym zwrotem w kierunku gier-usług. Teraz wychodzi na to, że taka zmiana faktycznie zbiera pierwsze żniwa. I to u samego Naughty Dog, czyli studia na tyle znanego i uwielbianego, że aż potencjalnie niewrażliwego na takie problemy.

Zwolnienia w Naughty Dog

Kotaku od swoich zaufanych źródeł blisko związanych z Sony i Naughty Dog dowiedziało się, że firma obecnie zwalnia część pracowników na kontrakcie. Podobno nie dotyczy to pracowników etatowych. Łącznie chodzi o co najmniej 25 osób, ale liczba ta może być większa. Co więcej, dotyczy to osób od działu produkcji, przez dział artystyczny. Najbardziej zwolnienia miały jednak dotknąć dział kontroli jakości.

Wedle źródeł Kotaku, pracownicy nie otrzymają odprawy. Szefostwo nawet zakazało im mówić o zwolnieniach aż do rozwiązania kontraktu (tak jak i reszcie pracowników). Mają oni pracować do końca października. Wtedy też ich kontrakty oficjalnie nie zostaną przedłużone.

Co z The Last of Us Multiplayer?

Sytuacja ta nie brzmi dobrze, bo problemy w branży gier wideo i fale zwolnień tylko narastają. SEGA właśnie się z nimi boryka, tak jak i Epic Games. Niedawno także i polskie CD Projekt RED informowało o pożegnaniu się z częścią pracowników. To jednak nie wszystko, bo redakcja Kotaku postanowiła skomentować bieżącą sytuację, którą jakiś czas temu na łamach Bloomberg opisywał Jason Schreier (skutkujące choćby przesunięciem terminu premiery gry). Schreier pisał wtedy o problemach, gdy Bungie (specjaliści od gier-usług w PlayStation Studios) nie ocenili pozytywnie tego, co do tej pory udało się stworzyć Naughty Dog.

Teraz okazuje się, że gra nadal nie została anulowana, ale jest niewiele lepiej. Najbardziej „ambitny projekt” dewelopera ponoć jest „zawieszony”. Nie wiadomo, co to oznacza. Z pewnością możemy przypuszczać, że nie wróży to dobrze i gra na pewno szybko nie wyjdzie.