Odbierajcie za darmo i zachowajcie na zawsze na Steam

Steam znów rozdaje prezenty, tym razem z okazji dopiero co rozpoczętej wyprzedaży w ramach Festiwalu Rolnictwa. Nie musicie nic kupować, aby odebrać darmowe przedmioty!

Szukacie darmowych gier? To nie ten adres, ale najnowsze darmówki i gry za darmo znajdziecie w tym miejscu. Wybraliśmy tam 6 nowych gier, w które możecie grać bez żadnych opłat idealnie na czas majówki!

Prezenty na Steam

Teraz skupimy się na czymś nieco innym, bo na dodatkach do profilu użytkownika. Wiecie, Steam jest największą platformą gamingową, która codziennie gości setki tysięcy – jak nie więcej – graczy. To nie tylko cyfrowy sklep, w którym regularnie kupimy coś na promocji, ale również platforma społecznościowa. Aby to miało sens, musi oferować odpowiednie funkcje społecznościowe.

Jedną z nich jest dość bogata opcja ozdabiania i dostosowywania naszego profilu. Gracze mogą korzystać ze specjalnych obrazków do profilu, awatarów, ramek i wielu innych atrakcji. Zazwyczaj trzeba je kupować za nazbierane punkty, ale czasami dostajemy coś gratis. I teraz możemy właśnie odebrać darmowe dodatki do profilu.

Zestaw rozdawany w ramach Festiwalu Rolnictwa zawiera ramkę awatara oraz dwie animowane naklejki. Jedna z nich to kurczak, a druga… krówka. No czego się spodziewaliście, skoro to święto rolnictwa?

Oczywiście takie rozdawnictwo ma tylko zachęcić graczy do tego, aby sięgnęli po portfel. W ramach wydarzenia możecie kupić sporo rolniczych gier w niższych cenach. Aby przejrzeć bogaty katalog platformy, należy udać się w to miejsce.

