Szczegóły na temat Ghost of Tsushima 2, nowej gry Naughty Dog i Horizon 3 wywołały dramę w sieci

Niejaki Silknight jakiś czas temu poprawnie przepowiedział zapowiedź Ghost of Tsuhima na PC. W tamtym momencie wielu internautów zaczęło wierzyć w jego domysły, a on sam zaczął mówić o kolejnych grach w portfolio PlayStation.

Nowe gry PlayStation to fejk?

Teraz samozwańczy insider poruszył na Twitterze temat wielu nadchodzących gier w line-up’ie Sony. Jakiś czas temu spekulowano na temat majowego PlayStation Showcase, które ma pokazać nie tylko gry, o których wiemy, ale również nowe tytuły first-party. Silknight twierdzi, że gracze mogą liczyć na pierwszą zapowiedź Ghost of Tsushima 2 oraz The Last of Us Part II Remastered na PC.

Soon — Silknigth (@Silknigth) April 4, 2024

Yes — Silknigth (@Silknigth) April 4, 2024

Poruszył on nawet temat kolejnej gry Naughty Dog, która nie jest The Last of Us Part III, a zupełnie nowym IP. Rzekomo potrzebuje nieco więcej czasu w produkcji, tak, jak i Horizon 3. Brzmi to wszystko dość sensownie, ale o części z tych rzeczy spekuluje się od dawna. Kwestia TLoU Part II na PC to praktycznie pewniak, podobnie jak i nowe Ghost of Tsushima.

W sprawie przecieków wypowiedział się jednak dziennikarz Bloomberga Jason Schreier. Tutaj należy zaznaczyć, że jest to jedna z najlepiej poinformowanych w branży osób, która po prostu się nie myli. Jego zdaniem Silknight przynosi nieprawdziwe informacje. Insider mówił o tym, że plany wydawnicze PlayStation się zmieniły. Teraz firma chce zapowiadać nowe gry maksymalnie na dwa lata przed premierą. Stwierdził również, że nowa gra Sukcer Punch (GoT 2) miała zostać zapowiedziana w ubiegłym roku. Stanie się to dopiero w ciągu kilku miesięcy. Schreier uważa, że to fałsz.

To nowe konto na Twitterze cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem w świecie plotek o grach, ale mogę potwierdzić, że kilka z jego twierdzeń jest fałszywych. – donosi zaufany dziennikarz

This new Twitter account has been getting a lot of attention recently in the world of gaming rumors but I can confirm that several of its claims are false. Such as: pic.twitter.com/BGUAJa3lSN — Jason Schreier (@jasonschreier) April 4, 2024

Silknight zaczął się bronić, zarzucając, że to Schreier nie docenia “nowego” insidera w świecie gier. “Ponieważ ktoś tak ważny i szanowany w branży zwróciłby uwagę na kogoś małego?” – pyta retorycznie, sugerując, że mówi prawdę. W tym sporze to jednak Schreier ma na koncie lata doświadczenia i kontaktów. Nie wiemy jednak, czy wszystkie przecieki od Silknight są fałszywe.

