Gigantyczna promocja na SkyShowtime. Streaming w wyjątkowej cenie

SkyShowtime to jeden z najpopularniejszych w naszym kraju serwisów streamingowych, który za wcale nie tak dużą opłatą oferuje zatrzęsienie treści, w tym wielkie kinowe hity. Obejrzymy tam m.in. Oppenheimera czy Infinity Pool, a także sporo cenionych seriali. Mayor of Kingstown, Prawo i Porządek czy niedawno wydana Aukcja to tylko czubek góry lodowej sporej oferty. Ostatnio serwis wprowadził plan z reklamami, ale teraz wpadli na pomysł, jak zachęcić nowych subskrybentów.

Oferta jest więc naprawdę dobra. Za 8,99 złotych miesięcznie zyskacie dostęp do biblioteki cyfrowej platformy na maksymalnie dwa miesiące. To o wiele niższa cena niż standardowe 24,99 złotych. Mówimy o planie bez reklam, ze wsparciem jakości Full HD. Po okresie promocyjnym cena wróci do wspomnianych 24,99 zł, chyba że zdecydujecie się anulować subskrypcję.

Promocja obowiązuje niestety tylko dla nowych użytkowników. Istniejący bądź powracający klienci nie mogą z niej skorzystać. Poza tym trzeba pamiętać, że z promocji należy skorzystać maksymalnie do 4 sierpnia 2024 roku.

W ten sposób możecie w niezbyt wygórowanej cenie sprawdzić, “z czym to się je” i czy SkyShowtime oferuje godną bibliotekę treści. Nie musicie więc wydawać szczególnie dużo pieniędzy, a w razie czego i tak zawsze istnieje możliwość rezygnacji.

Źródło: Twitter