Pół ceny na zawsze. Wielka promocja na SkyShowtime Premium

SkyShowtime ma akurat pokaźną bibliotekę absolutnej kinowej klasyki, wiele fantastycznych produkcji oryginalnych czy kinowe hity. Już dziś na platformie zadebiutował nowy serial idealny na Halloween, czyli Hysteria, a od jutra serwis wprowadza nowy plan Premium.

SkyShowtime – jak wykupić za połowę ceny?

Platforma postanowiła zachęcić potencjalnie wielu nowych użytkowników, którzy chcieliby się przesiąść na wersję Premium abonamentu. Do tej pory nie mogliśmy liczyć na jakość 4K, ale wraz z debiutem nowego planu to się zmieniło. Do tego subskrybenci otrzymają możliwość pobierania filmów i seriali (do 30 filmów naraz) i oglądania ich offline. Warto zaznaczyć, że jakość 4K będzie dostępna w wybranych produkcjach.

Z okazji wprowadzenia nowego planu, zarówno obecni, jak i nowi klienci mogą skusić się na promocję “Pół ceny na zawsze”. Dokładnie tak, jak się spodziewacie, oznacza ona, że nie będziecie musieli płacić pełnej kwoty 49,99 zł. Zamiast tego, o ile tylko w terminie wykupicie dostęp, będziecie płacić 24,99 zł. Cena będzie obowiązywała Was zawsze, chyba że anulujecie abonament.

Oferta będzie dostępna dla nowych i obecnych użytkowników, którzy wybiorą miesięczny plan Premium bezpośrednio poprzez stronę internetową serwisu SkyShowtime. Ta ograniczona czasowo promocja „Za pół ceny na zawsze” dostępna będzie w Polsce, a także Andorze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech. – informuje serwis SVOD

Na decyzję macie sporo czasu. Promocja będzie obowiązywała od 29 października, czyli od dnia wprowadzenia planu Premium do 9 grudnia 2024 roku. Możecie również przesiąść się na tę ofertę, jeśli już teraz dysponujecie wykupionym abonamentem.

Źródło: SkyShowtime