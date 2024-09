Gigantyczne kinowe hity niebawem na SkyShowtime. Długa lista nowości

Popularny serwis SkyShowtime cały czas otrzymuje kolejne seriale i filmy, w tym mnóstwo tytułów oryginalnych. O ile dobrze pamiętam, aż tyle kinowych hitów jeszcze nie trafiło do serwisu w tak krótkim odstępie czasu. Ujawniono zaskakująco solidną listę!

SkyShowtime – kinowe nowości w najbliższych miesiącach:

Kung Fu Panda 4 – 6 października

– 6 października Abigail – listopad 2024

– listopad 2024 Istoty Fantastyczne – 28 listopada 2024

– 28 listopada 2024 The Fall Guy – 1 grudnia

– 1 grudnia Ciche Miejsce: Dzień Pierwszy – jeszcze w 2024

SkyShowtime to jeden z tych streamingów w naszym kraju, który dość późno zaczął odkrywać swój potencjał. A przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc na najnowszą listę świeżych nowości w serwisie. Nie będę ukrywał, że kinowych hitów jest sporo, a część z nich zdobyła szerokie uznanie widzów i krytyków. W końcu choćby taka Abigail to popularny za granicą horror o wampirzej dziewczynce zjadającej swoich porywaczy, a The Fall Guy to jedna z największych komediowych premier tego roku z Ryanem Goslingiem w tytułowej roli!

To oczywiście nie wszystko. Jedną z nowości, które dostaniemy najszybciej, będzie Kung Fu Panda 4, najnowsza odsłona kultowej już serii animacji z uroczym pandą-wojownikiem. Idealny na seans z pociechami lub też samemu, o ile lubujecie się w animacjach. Podobnie zresztą można powiedzieć o Istotach Fantastycznych z Ryanem Reynoldsem w głównej roli. Film w reżyserii Johna Krasinskiego opowiada historię zaskakująco rzeczywistych wyimaginowanych przyjaciół małej dziewczynki.

To jednak nie koniec nadchodzących nowości. Widzowie otrzymają aż trzy nowe produkcje osadzone w uniwersum Yellowstone – serial The Madison, dokument o parku narodowym Yellowstone z Kevinem Costnerem oraz drugi sezon 1923. Do tego nowe seriale takie jak postapokaliptyczne Teacup i ciekawie zapowiadające się Hysteria o metalowym zespole w obliczu… szatańskiej inwazji.