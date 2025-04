Najważniejsze serialowe premiery na maj, które z pewnością będę musiał obejrzeć

Szału nie ma, ale nie znaczy, że jest źle – chciałoby się powiedzieć. Sam jestem i tak wystarczająco zachwycony faktem, że The Last of Us powróciło z drugim sezonem i w maju doczekamy się kolejnych epizodów. Pod tym względem to Max wygrywa, ale przecież nie samym postapokaliptycznym hitem człowiek żyje. Na popularnej platformie pojawi się też kolejny sezon Ricka i Morty’ego, a i konkurencja nie śpi, jak choćby Netflix powracający z uwielbianą animowaną antologią czy SkyShowtime z intrygującą adaptacją książkowych, kryminalnych horrorów.

Najciekawsze seriale na maj 2025 to i tak nadal nowości. Jest ich sporo i dotyczą nawet największych marek, takich jak Gwiezdne Wojny (animowane, żeby nie było, że nakręcam!). Jest w czym wybierać i różnorodność seriali to zawsze spory atut – swoje kilka odcinków znajdą fani dramatów, akcji, komedii, animacji, kryminału i tak dalej, do wyboru, do koloru. Ba, jest nawet polski serial, który ma w zamiarach rzucać rękawicę uwielbianego Dexterowi. I chyba właśnie dlatego na niego tak mocno czekam – z nieukrywaną ciekawością, ale i sporą wątpliwością.

Najciekawsze seriale na maj 2025:

The Last of Us Sezon 2 (Max) – nowe odcinki

Drugi sezon serialu The Last of Us zaczął się tak, jak każdy się spodziewał – z pompą, a będzie jeszcze lepiej. Albo gorzej, zależy jak na to patrzeć. W każdym razie mówimy o powrocie jednego z największych hitów serwisu Max w historii. Jak na razie jest dobrze, a jeśli twórcy nie pomieszali kolejnych rozdziałów tej emocjonującej opowieści, będzie jeszcze lepiej. Tak czy inaczej, w maju dostaniemy aż cztery nowe odcinki, w tym ten finalny, siódmy. Tak, drugi sezon jest niestety dość krótki, bo twórcy zdecydowali się podzielić grę na zasadniczo dwa sezony. Nie wiem jak Wy, ale choć znam tę historię, i tak nie mogę się doczekać.

Star Wars: Tales of the Underworld (Disney +) – 4 maja

Na Disney wleci całkowicie nowy serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen, tym razem dla fanów animacji. I to chyba tych najlepszych, bo sama kreska jak żywo przypomina powszechnie uwielbiane Wojny Klonów. Nie wiem, czy historia dotycząca podziemia, tej niekoniecznie działającej legalnie warstwy społecznej, przepełnionej kryminalistami i wyrzutkami, dorówna dawnemu hitowi, ale mam nadzieję, że będzie choć w połowie tak dobra. Zresztą, będziemy śledzić losy znanej fanom Asajj Ventress, a także zmagającego się z przeszłością Cad Bane’a. W teorii jest więc spore pole do popisu rozszerzenia tego uniwersum. Debiut już 4 maja, w dzień Gwiezdnych Wojen!

Styx (SkyShowtime) – 12 maja

Serialowych horrorów nigdy dość, a Styx zapowiada się na wyjątkowe połączenie mrocznego kryminału właśnie z kinem grozy. Fabułę oparto na dreszczowcu z elementami fantastyki autorstwa Bavo Dhooge’a pod tym samym tytułem. SkyShowtime zamierza więc zaserwować utrzymaną w bardzo ciemnych barwach opowieść o przywróconym do życia (tak jakby) policjancie, chcącym wyjaśnić nie tylko nadnaturalną zagadkę swojej śmierci czy resurekcji, ale również odnaleźć sadystycznego mordercę. Co więcej, to serial belgijski, więc być może będzie wyróżniać się na tle wielu innych, podobnych opowieści rodem z Ameryki.

Miłość, Śmierć, Roboty Sezon 4 (Netflix) – 15 maja

Szukałem i szukałem, ale Netflix nie ma do zaferowania na maj czegoś, co mogłoby przykuć mnie do ekranu. No, a przynajmniej nie miałby, gdyby nie Miłość, Śmierć, Roboty, animowana, powszechnie uwielbiana antologia powracająca już z czwartym sezonem. Forma, klasycznie zresztą przy netfliksowych antologiach, nieco w trzecim sezonie spadła, choć nadal nie jest źle. I tak nie oczekuję czegoś, co „zmiecie mnie z planszy”, a po prostu dobrej, być może miejscami nieco tylko wizjonerskiej zabawy. W końcu dostaniemy aż 10 unikalnych odcinków od różnych artystów animacji, więc statystycznie jest szansa nawet na kilka co najmniej fenomenalnych epizodów.

Langer (Skyshowtime) – 22 maja

To wielka niewiadoma, bo mówimy o kolejnym polskim serialu oryginalnym platformy SkyShowtime. Jak zwykle w przypadku polskich seriali oryginalnych, może być albo bardzo dobrze, albo… gorzej. Jeśli się jednak uda, być może dostaniemy kolejny angażujący serial kryminalny od rodzimych twórców i to nie z byle jakim zamysłem. Langer to „polski Dexter”. Nie, serio – wszystko przypomina znany amerykański hit (no dobra, z solidną domieszką American Psycho), z tym, że tutaj tytułowym mordercą bez skrupółów będzie Jakub Gierszał. Zapowiada się całkiem fajnie, a w razie czego uspokoić Was może obowiązkowy wątek miłosny, jeśli motywy thrillera faktycznie będą mrozić krew w żyłach.

Rick i Morty Sezon 8 (Max) – 25 maja

To już ósmy sezon uwielbianej przeze mnie animacji, która dość szybko zeszła na psy. No co? Taka prawda – Rick i Morty stracili dawną formę, zaskakujące i celne puenty, obrazoburcze dowcipy i klimat unikatowego science-fiction, w którym jest dosłownie wszystko. Czemu więc jest na tej liście? Z czystej, ludzkiej ciekawości. Czy tym razem się uda? Czy wrócimy do pierwszych sezonó, a może jednak będzie powtórka z siódmego? Znów na koniec stwierdzę, że zmarnowałem czas, czy przynajmniej trochę poczuję się usatysfakcjonowany? No cóż, nie wiem, ale jeśli nie obejrzę, to się nie dowiem.