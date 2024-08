Genialny zwiastun fabularny Silent Hill 2 Remake i długi gameplay w 4K

Silent Hill jest jedną z najważniejszych serii w historii komputerowej grozy. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec “dwójki” są ogromne. W zasadzie to być może nawet za duże.

Silent Hill 2 Remake – zwiastun fabularny i gameplay w 4K

Wiemy od jakiegoś czasu, że już 8 października wydarzy się jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Silent Hill 2 Remake zadebiutuje na rynku, tym samym mogąc ukoić nerwy skołatanych fanów serii, którzy od tak dawna nie dostali żadnej nowej gry. Konami kontratakuje, bo jednocześnie powstaje kilka projektów, ale to właśnie dzieło od krakowskiego Bloober Team idzie na pierwszy ogień.

Kontrowersji było co niemiara, a twórcy prosili fanów, aby dali im szansę. W końcu za dość dziwaczną kampanię marketingową (w tym kontrowersyjne zwiastuny) odpowiada właśnie Konami. Teraz jednak wszystko zdaje się wracać na właściwe tory. Gra doczekała się bowiem przepełnionego klimatem, nostalgią i niepokojem zwiastuna fabularnego!

To nie wszystko. Fani, którzy nie mogą doczekać się premiery, z pewnością ucieszą się na wieść o nowym wideo ukazującym rozgrywkę. Redakcja VGC wrzuciła na swój kanał na YouTubie długi gameplay. Widać na nim przede wszystkim eksplorację i walkę, ale daje też wgląd w całkiem nieźle skonstruowany klimat. Słowem – teraz wygląda to znacznie lepiej, choć nadal nie można oprzeć się wrażeniu “drętwości” choćby potyczek z bronią białą. No i jest też kwestia optymalizacji. Na ten moment gra działa w 30 klatkach na PS5 i nie wiemy, czy zaoferuje coś więcej. Sam bym raczej na to nie liczył.

Źródło: YouTube