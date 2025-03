Przedstawiciele krakowskiego studia Bloober Team zaprezentowali nowy materiał z rozgrywki z nadchodzącego Cronos: The New Dawn.

Kolejną produkcją, która pojawiła się na Future Games Show, było Cronos: The New Dawn od polskiego studia Bloober Team. Otrzymaliśmy pierwszy dziennik deweloperski, w którym współreżyserzy Jacek Zięba i Wojciech Piejko opowiedzieli o swojej produkcji oraz odpowiedzieli na pytania społeczności.

Nowy gameplay z gry Cronos: The New Dawn

Tytuł osadzono w alternatywnej rzeczywistości, gdzie w latach 80. doszło do apokaliptycznego wydarzenia zwanego The Change, które doprowadziło do upadku cywilizacji. Gracze wcielą się w Podróżników – jedynych, którzy mogą przetrwać w tym świecie. Naszym zadaniem będzie odszukiwanie szczelin czasowych i ratowanie tych, którzy nie przeżyli The Change, przenosząc ich do przyszłości.

Stylizowane na skafandry głębinowe kombinezony Podróżników dają im unikalną zdolność nurkowania przez czas, zamiast w wodzie. Stawimy czoła przerażającym Orphanom – zmutowanym resztkom ludzkości.

Twórcy inspirowali się horrorem Johna Carpentera The Thing, jednakże potwory będą różniły się wyglądem, umiejętnościami i stylem walki. Choć walka przypominać może serię Dead Space, system rozczłonkowywania przeciwników zostanie zaprojektowany w nowy, unikalny sposób. Na zakończenie dziennika deweloperskiego twórcy zapowiedzieli, że już niedługo pojawią się szczegóły dotyczące rozgrywki.

Premiera gry ma odbyć się w bieżącym roku. Produkcja pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Możecie już teraz dodać ją do listy życzeń na platformie Steam.

