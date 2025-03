Znamy grę za darmo od Epica, która wyrzuci Was z kapci. Wygląda jak klasyczne GTA i zapowiada się wspaniale

Zgodnie z zapowiedzią Konami wspaniale zapowiadające się Deliver At All Costs nie będzie płatne przez tydzień od premiery na PC. Gra za darmo trafi na Epic Games Store.

Brzmi jak oferta nie do odrzucenia. Deliver At All Costs zapowiada się jako wyjątkowe połączenie klasycznych gier GTA i całej otoczki rodem z Death Stranding z niszczeniem otoczenia w głównej roli. I do tego będzie za darmo, ale tylko przez tydzień!

Deliver At All Costs jako gra za darmo przez tydzień

Nowa produkcja wydawana przez Konami brzmi jak prawdziwe dzieło sztuki dla tych graczy, którzy nadal chcieliby zagrać w klasyczne GTA, lecz z nowoczesnymi pomysłami. Wspomniałem wcześniej o Death Stranding nie bez powodu – w grze zostaniemy kurierem, który musi dostarczyć tajemniczą przesyłkę. Szybko jednak okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie i na naszej drodze stanie sporo przeszkód. Na szczęście pomocne będzie rozpętanie chaosu. I to dosłownie, bo w tej grze możemy zrównać z ziemią budynki i inne przeszkody, po prostu w nie wjeżdżając.

Jest rok 1959, epoka rock and rolla, sukienek w groszki i nieustającego strachu przed nuklearną zagładą. W Deliver At All Costs wcielasz się w Winstona Greena, pechowego kuriera o gorącym temperamencie i zagadkowej przeszłości, któremu przyjdzie dostarczyć za wszelką cenę dalece nietypową przesyłkę, pozostawiając po sobie chaos i zniszczenie! – głosi opis fabuły

Zapowiada się naprawdę nieźle, bo pod względem mechanik mówimy o grze akcji w widoku izometrycznym z półotwartymi lokacjami. Cel jest prosty – dostarczenie przesyłki, ale niestety na naszej drodze stanie wiele przeciwności losu, więc sami będziemy musieli znaleźć odpowiedni środek do jego osiągnięcia. Co ciekawe – za darmo.

Konami na oficjalnej stronie produkcji przyznało, że Deliver At All Costs będzie dostępne jako gra za darmo na Epic Games Store przez tydzień od premiery zaplanowanej na 22 maja 2025 roku. Ja wiem, że do tej pory trochę czasu jest, ale lepiej wiedzieć wcześniej. W końcu pre-ordery kosztują prawie 140 zł, więc jeśli chcielibyście zagrać na PC, polecam ich po prostu nie składać. Z pewnością przypomnimy, gdy tylko będzie można odebrać ten tytuł za darmo. Co ciekawe, już teraz możecie zagrać w darmowe demo.

