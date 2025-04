Silent Hill 2 Remake w mega niskiej cenie. Taniej o 170 złotych niż na Steam

Silent Hill 2 Remake to w moim rozrachunku najlepsza gra 2024 roku. Genialne wskrzeszenie kultowego horroru teraz dostaniecie najtaniej.

Niech mi Warhammer czy Astro Bot wybaczą, ale król 2024 roku jest jeden i został nim bez dwóch zdań Silent Hill 2 od Bloober Team. Wskrzeszenie kultowej serii horrorów Konami autorstwa krakowskiego studia Bloober Team to remake perfekcyjny, o czym zresztą sam pisałem w recenzji. Nie dziwota, że gra dostała więc aż tak wysoką ocenę, skoro nawet ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Zapraszam do zapoznania się z całym tekstem w tym miejscu.

Silent Hill 2 Remake najtaniej, mega niska cena

Tymczasem piszę o tym, bo na Instant-Gaming pojawiła się jedna z najlepszych ofert na Silent Hill 2 Remake jakie w ogóle widziałem. Grę w wersji PC w formie klucza na Steam możecie teraz złowić aż 170 zł taniej. Nominalna cena na platformie Valve wynosi przecież 299 zł za standardowe wydanie. Tymczasem na IG kosztuje ono 128,08 zł. Jeśli chcecie cieszyć się również dodatkowymi bonusami, droższe wydanie i tak jest tańsze od podstawowego oficjalnie!

Pozachwalałem, ale nikt mi za to nie płacił. Zresztą, mało która gra AAA może cieszyć się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami samych grach na Steam, a SH2 właśnie tak wysokie noty zdobyło. Oznacza to, że aż 95% graczy czuje się mocno usatysfakcjonowanych jakością gry. Nie ma się co dziwić – jest sztos.

Źródło: Opracowanie własne