Twórcy Silent Hill 2 Remake z apelem do graczy “Dajcie nam szansę!”

Jakie są wasze przeczucia względem gry Silent Hill 2 Remake? Po opublikowaniu niektórych materiałów z rozgrywki część graczy zaczęła wątpić w sukces produkcji. W sprawie postanowili zainterweniować sami twórcy, którzy wystosowali apel do graczy. Proszą o to, aby dać im szansę i wierzyć w to, że gra sprosta wygórowanym oczekiwaniom wieloletnich fanów serii i kultowej “dwójki”.