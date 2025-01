Uwielbiana część Resident Evil ma otrzymać remake. Na horyzoncie także nowe filmy

Capcom nie ma szczęścia do filmów, ale za to świetnie radzi sobie z grami. Wedle nowych przecieków, kolejnym remake’iem jest Resident Evil: Zero.

Znany horrorowy insider Dusk Golem ma swoje własne teorie na kolejne lata dla fanów serii Resident Evil. Jego zdaniem Capcom pracuje nad nowymi grami (to akurat pewne), a wytwórnia Constantin Film musi wręcz wypuścić nowe filmy. I wszystko ma być ze sobą związane.

Resident Evil: Zero jako film o remake, a to tylko początek

Wszyscy doskonale wiemy, że Capcom obecnie pracuje nad Resident Evil 9. O grze było już mnóstwo przecieków, ale to przecież nie jest jedyna rzecz dla fanów marki. Japoński gigant oczywiście tworzy również nowe remake’i. Po sukcesie przebojowej “dwójki” czy “czwórki”, wedle wcześniejszych przecieków, miałaby nadejść pora na kolejny remake pierwszej części. Dusk Golem twierdzi jednak, że plany są zupełnie inne.

Capcom ma bowiem obecnie zajmować się remake’iem Resident Evil: Zero, czyli jednej z najbardziej zapomnianych, ale jednocześnie niezwykle ukochanych części marki. Projekt ten mógłby całkiem nieźle wkomponować się w ideę “początku i końca”, jaką Capcom planuje na 30-lecie marki w 2026 roku. Istnieje spora szansa, że wydawca z okazji obchodów w krótkim czasie zaoferuje nie tylko “dziewiątkę”, wieńczącą ostatnią sagę (RE7, Village i 9), ale również i remake Zero, stanowiące fabularnie pierwszą część. Insider przypuszcza, że Capcom mógłby wydać tę grę początkowo ekskluzywnie na Nintendo Switch 2 jako jeden z tytułów startowych (lub chwilę po premierze konsoli). Sam akurat w to wątpię, bo firma od dawna nie interesuje się exclusive’ami. To i tak część z gier Resident Evil znajdujących się w przygotowaniu.

Nowe filmy

To oczywiście nie koniec, bo na horyzoncie mają znajdować się także nowe kinowe produkcje. Zresztą, nie tylko, bo rzekomo Netflix pracuje nad nowym serialem. Mimo to, wytwórnia Constantin Film na umowę z Capcom, na mocy której musi wydać nowy film Resident Evil co maksymalnie 5 lat fiskalnych. Nowy obraz musi więc zadebiutować po koniec 2026 roku fiskalnego.

Dusk Golem uważa, że będzie to wyreżyserowana przez Zacha Creggera (Barbarzyńcy, Weapons) adaptacja właśnie Resident Evil: Zero. Miałaby więc trafić na rynek w podobnym czasie co remake. To z kolei może znacząco przełożyć się na sprzedaż gry i wyniki w kinach lub na streamingu. Sama fabuła bezpośrednio nawiązywała do gry i skupiała się na postaciach Rebecci i Billy’ego.

